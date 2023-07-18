Москва еще не придумала, как повысить безопасность Крымского моста

Меры по повышению безопасности Крымского моста вырабатываются, сказал Песков
новость из сюжетаВзрыв на Крымском мосту
Меры по повышению безопасности Крымского моста еще вырабатываются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«[Предложений по повышению безопасности Крымского моста] нет. Еще вырабатываются», — сказал Песков.
Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. Сооружение атаковали беспилотники ВСУ. В результате погибли два человека и пострадал ребенок. Прошлый теракт на Крымском мосту был совершен в сентябре 2022 года. Тогда также были погибшие.
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