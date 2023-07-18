Москва еще не придумала, как повысить безопасность Крымского моста

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Меры по повышению безопасности Крымского моста вырабатываются, сказал Песков Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Меры по повышению безопасности Крымского моста еще вырабатываются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«[Предложений по повышению безопасности Крымского моста] нет. Еще вырабатываются», — сказал Песков.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. Сооружение атаковали беспилотники ВСУ. В результате погибли два человека и пострадал ребенок. Прошлый теракт на Крымском мосту был совершен в сентябре 2022 года. Тогда также были погибшие.

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Меры по повышению безопасности Крымского моста еще вырабатываются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «[Предложений по повышению безопасности Крымского моста] нет. Еще вырабатываются», — сказал Песков. Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. Сооружение атаковали беспилотники ВСУ. В результате погибли два человека и пострадал ребенок. Прошлый теракт на Крымском мосту был совершен в сентябре 2022 года. Тогда также были погибшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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