В Сургуте возник ажиотажный спрос на квартиры, несмотря на рост цен

20 июля 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Риелторы отмечают повышенный интерес сургутян к недвижимости, несмотря на растущие цены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) образовался высокий спрос на покупку квартир. Агентства недвижимости отмечают повышенный интерес сургутян, несмотря на растущие цены на жилье. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» Антоном Артамоновым. «Cейчас для лета очень хороший спрос. Рынок активный, продаж много, но и цены высокие», — отмечает Артамонов. По словам риелтора, обычно летом агентства недвижимости, напротив, фиксируют спад интереса у покупателей. При этом цены на рынке недвижимости в Сургуте продолжают постепенно расти. «Фактор сезонности все-таки присутствует. Но уже меньше разница видна, чем раньше», — добавляет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО изменились тенденции на рынке строительства частных домов. Среди югорчан становятся популярны небольшие дома. Жители региона отказываются от больших особняков из-за ипотечных лимитов и потому, что здания меньшей квадратуры проще продать.

В Сургуте (ХМАО) образовался высокий спрос на покупку квартир. Агентства недвижимости отмечают повышенный интерес сургутян, несмотря на растущие цены на жилье. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» Антоном Артамоновым. «Cейчас для лета очень хороший спрос. Рынок активный, продаж много, но и цены высокие», — отмечает Артамонов. По словам риелтора, обычно летом агентства недвижимости, напротив, фиксируют спад интереса у покупателей. При этом цены на рынке недвижимости в Сургуте продолжают постепенно расти. «Фактор сезонности все-таки присутствует. Но уже меньше разница видна, чем раньше», — добавляет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО изменились тенденции на рынке строительства частных домов. Среди югорчан становятся популярны небольшие дома. Жители региона отказываются от больших особняков из-за ипотечных лимитов и потому, что здания меньшей квадратуры проще продать.