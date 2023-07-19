19 июля 2023

В Сургуте возник ажиотажный спрос на квартиры, несмотря на рост цен

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, новострой, ипотека, долгострой, квартиры
Риелторы отмечают повышенный интерес сургутян к недвижимости, несмотря на растущие цены Фото:

В Сургуте (ХМАО) образовался высокий спрос на покупку квартир. Агентства недвижимости отмечают повышенный интерес сургутян, несмотря на растущие цены на жилье. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» Антоном Артамоновым.

«Cейчас для лета очень хороший спрос. Рынок активный, продаж много, но и цены высокие», — отмечает Артамонов. По словам риелтора, обычно летом агентства недвижимости, напротив, фиксируют спад интереса у покупателей.

При этом цены на рынке недвижимости в Сургуте продолжают постепенно расти. «Фактор сезонности все-таки присутствует. Но уже меньше разница видна, чем раньше», — добавляет риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО изменились тенденции на рынке строительства частных домов. Среди югорчан становятся популярны небольшие дома. Жители региона отказываются от больших особняков из-за ипотечных лимитов и потому, что здания меньшей квадратуры проще продать.

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В Сургуте (ХМАО) образовался высокий спрос на покупку квартир. Агентства недвижимости отмечают повышенный интерес сургутян, несмотря на растущие цены на жилье. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» Антоном Артамоновым. «Cейчас для лета очень хороший спрос. Рынок активный, продаж много, но и цены высокие», — отмечает Артамонов. По словам риелтора, обычно летом агентства недвижимости, напротив, фиксируют спад интереса у покупателей. При этом цены на рынке недвижимости в Сургуте продолжают постепенно расти. «Фактор сезонности все-таки присутствует. Но уже меньше разница видна, чем раньше», — добавляет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО изменились тенденции на рынке строительства частных домов. Среди югорчан становятся популярны небольшие дома. Жители региона отказываются от больших особняков из-за ипотечных лимитов и потому, что здания меньшей квадратуры проще продать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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