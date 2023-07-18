Предприятие Ростеха отправило на СВО новые самоходные минометы «Дрок»

18 июля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

«Дрок» сделан на базе бронеавтомобиля «Тайфун» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В зону спецоперации отправили первую партию новых самоходных минометов «Дрок», созданием которого занимался ЦНИИ «Буревестник» (входит в госкорпорацию Ростех»). Комплекс создан на базе бронеавтомобилей «Тайфун», сообщает пресс-служба Ростеха в telegram-канале. «Комплекс 2С41 „Дрок“ создан на базе бронеавтомобиля „Тайфун“. Оружие предназначено для подавления живой силы и легкой бронетехники, для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территории и создания дымовых завес», — рассказывают разработчики. Орудие смонтировано в броневой башне, сама машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем. Стрелять можно, не выходя из машины. Основное преимущество «Дрока» — высокая скорострельность — за минуту орудие может сделать более 10 выстрелов. Переход в боевое положение занимает меньше минуты. Ранее «81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону проведения специальной военной операции партию отремонтированных двигателей для боевых машин и силовые агрегаты. После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний. Комплекс позволяет вести огонь, не выходя из кабины Фото: telegram-канал Ростеха

В зону спецоперации отправили первую партию новых самоходных минометов «Дрок», созданием которого занимался ЦНИИ «Буревестник» (входит в госкорпорацию Ростех»). Комплекс создан на базе бронеавтомобилей «Тайфун», сообщает пресс-служба Ростеха в telegram-канале. «Комплекс 2С41 „Дрок“ создан на базе бронеавтомобиля „Тайфун“. Оружие предназначено для подавления живой силы и легкой бронетехники, для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территории и создания дымовых завес», — рассказывают разработчики. Орудие смонтировано в броневой башне, сама машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем. Стрелять можно, не выходя из машины. Основное преимущество «Дрока» — высокая скорострельность — за минуту орудие может сделать более 10 выстрелов. Переход в боевое положение занимает меньше минуты. Ранее «81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону проведения специальной военной операции партию отремонтированных двигателей для боевых машин и силовые агрегаты. После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний.