Предприятие Ростеха отправило на СВО новые самоходные минометы «Дрок»

В зону спецоперации отправили первую партию новых самоходных минометов «Дрок», созданием которого занимался ЦНИИ «Буревестник» (входит в госкорпорацию Ростех»). Комплекс создан на базе бронеавтомобилей «Тайфун», сообщает пресс-служба Ростеха в telegram-канале.
«Комплекс 2С41 „Дрок“ создан на базе бронеавтомобиля „Тайфун“. Оружие предназначено для подавления живой силы и легкой бронетехники, для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территории и создания дымовых завес», — рассказывают разработчики.
Орудие смонтировано в броневой башне, сама машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем. Стрелять можно, не выходя из машины. Основное преимущество «Дрока» — высокая скорострельность — за минуту орудие может сделать более 10 выстрелов. Переход в боевое положение занимает меньше минуты.
Ранее «81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону проведения специальной военной операции партию отремонтированных двигателей для боевых машин и силовые агрегаты. После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний.
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