Предприятие Ростеха отправило на СВО новые самоходные минометы «Дрок»

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Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, армия, военные, бронеавтомобиль, боевой робот, КАМАЗ-63968 "Тайфун-к", роботехнический комплекс, робот танк, робототехнический комплекс
«Дрок» сделан на базе бронеавтомобиля «Тайфун» Фото:

В зону спецоперации отправили первую партию новых самоходных минометов «Дрок», созданием которого занимался ЦНИИ «Буревестник» (входит в госкорпорацию Ростех»). Комплекс создан на базе бронеавтомобилей «Тайфун», сообщает пресс-служба Ростеха в telegram-канале.

«Комплекс 2С41 „Дрок“ создан на базе бронеавтомобиля „Тайфун“. Оружие предназначено для подавления живой силы и легкой бронетехники, для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территории и создания дымовых завес», — рассказывают разработчики.

Орудие смонтировано в броневой башне, сама машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем. Стрелять можно, не выходя из машины. Основное преимущество «Дрока» — высокая скорострельность — за минуту орудие может сделать более 10 выстрелов. Переход в боевое положение занимает меньше минуты.

Ранее «81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону проведения специальной военной операции партию отремонтированных двигателей для боевых машин и силовые агрегаты. После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний.

Комплекс позволяет вести огонь, не выходя из кабины
Комплекс позволяет вести огонь, не выходя из кабины
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В зону спецоперации отправили первую партию новых самоходных минометов «Дрок», созданием которого занимался ЦНИИ «Буревестник» (входит в госкорпорацию Ростех»). Комплекс создан на базе бронеавтомобилей «Тайфун», сообщает пресс-служба Ростеха в telegram-канале. «Комплекс 2С41 „Дрок“ создан на базе бронеавтомобиля „Тайфун“. Оружие предназначено для подавления живой силы и легкой бронетехники, для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территории и создания дымовых завес», — рассказывают разработчики. Орудие смонтировано в броневой башне, сама машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем. Стрелять можно, не выходя из машины. Основное преимущество «Дрока» — высокая скорострельность — за минуту орудие может сделать более 10 выстрелов. Переход в боевое положение занимает меньше минуты. Ранее «81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону проведения специальной военной операции партию отремонтированных двигателей для боевых машин и силовые агрегаты. После капремонта двигатели прошли весь цикл необходимых испытаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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