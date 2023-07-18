В Челябинске одобрили строительство завода по производству роботов-манипуляторов

Проект завода роботов одобрен экспертной организацией ООО «Проммаш тест» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске одобрили проект строительства завода по производству промышленных роботов-манипуляторов в Ленинском районе. Проект получил положительное заключение экспертной организации ООО «Проммаш тест», сообщается на сайте единого госреестра.

«Объект строительства — производственный (механосборочный цех) корпус нестандартного (высокотехнологичного) оборудования „Завод Роботов“. Проект получил положительное заключение экспертной организации — ООО „Проммаш тест“», — говорится на сайте.

Завод роботов будет построен на земельном участке в Ленинском районе по адресу Горелова, 12. Планируется, что на проектную мощность 600 роботов в год завод выйдет в первом квартале 2024 года.

В феврале 2022 года Депутат Госдумы Валерий Гартунг в интервью ИД «Гранада Пресс» отметил, что роботы-манипуляторы, произведенные на заводе, должны будут заменить ушедших с рынка конкурентов Fanuc и Kuka. Компьютерная программа шестиосевого робота написана в России, а с внедрением в конструкцию отечественных редуктора и компенсатора 75% комплектующих робота будут российскими.

Ранее строительство завода было одобрено на публичных слушаниях, которые состоялись в Доме архитектора 9 февраля 2023 года. На заседании утвердили проект, в котором обозначили границы территории и присвоили землям специальное назначение.