17 июля 2023

DS Crew даст старт российскому турне первым сольным шоу в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "300 лет Перми" Эспланада. Пермь, DS Crew
DS Crew готовит первое сольное шоу Фото:

Танцевальная команда DS Crew даст в Перми первый сольный концерт. Таким образом коллектив даст старт своему всероссийскому турне.

«В этом году „любимчики народа“ выходят на большую сцену с сольной программой. Вы увидите уникальное и атмосферное шоу, аналогов которому нет в России. Невероятная хореография, завораживающие стильные номера, необычные световые и звуковые решения — шоу обещает быть грандиозным, представляя все то, что вы видели и намного больше!» — говорится в анонсе на сайте турне.

В Перми DS Crew выступят 4 октября в ДК Солдатова. Затем коллектив отправится в Волгоград, Саратов, Самару, Киров, Ижевск, Москву, Рязань, Санкт-Петербург и Екатеринбург, Нижний Тагил, Омск, Тюмень и Челябинск. Как ранее рассказывало URA.RU, пермский коллектив DS Crew, прославившийся на всю Россию после победы на шоу «Новые танцы», 17 июля опубликовал новый клип. Видео «DS Crew | Technotronic — Get Up» на YouTube меньше чем за сутки собрало более 43 тысяч просмотров.

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Танцевальная команда DS Crew даст в Перми первый сольный концерт. Таким образом коллектив даст старт своему всероссийскому турне. «В этом году „любимчики народа“ выходят на большую сцену с сольной программой. Вы увидите уникальное и атмосферное шоу, аналогов которому нет в России. Невероятная хореография, завораживающие стильные номера, необычные световые и звуковые решения — шоу обещает быть грандиозным, представляя все то, что вы видели и намного больше!» — говорится в анонсе на сайте турне. В Перми DS Crew выступят 4 октября в ДК Солдатова. Затем коллектив отправится в Волгоград, Саратов, Самару, Киров, Ижевск, Москву, Рязань, Санкт-Петербург и Екатеринбург, Нижний Тагил, Омск, Тюмень и Челябинск. Как ранее рассказывало URA.RU, пермский коллектив DS Crew, прославившийся на всю Россию после победы на шоу «Новые танцы», 17 июля опубликовал новый клип. Видео «DS Crew | Technotronic — Get Up» на YouTube меньше чем за сутки собрало более 43 тысяч просмотров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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