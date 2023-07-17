DS Crew даст старт российскому турне первым сольным шоу в Перми

18 июля 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

DS Crew готовит первое сольное шоу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Танцевальная команда DS Crew даст в Перми первый сольный концерт. Таким образом коллектив даст старт своему всероссийскому турне. «В этом году „любимчики народа“ выходят на большую сцену с сольной программой. Вы увидите уникальное и атмосферное шоу, аналогов которому нет в России. Невероятная хореография, завораживающие стильные номера, необычные световые и звуковые решения — шоу обещает быть грандиозным, представляя все то, что вы видели и намного больше!» — говорится в анонсе на сайте турне. В Перми DS Crew выступят 4 октября в ДК Солдатова. Затем коллектив отправится в Волгоград, Саратов, Самару, Киров, Ижевск, Москву, Рязань, Санкт-Петербург и Екатеринбург, Нижний Тагил, Омск, Тюмень и Челябинск. Как ранее рассказывало URA.RU, пермский коллектив DS Crew, прославившийся на всю Россию после победы на шоу «Новые танцы», 17 июля опубликовал новый клип. Видео «DS Crew | Technotronic — Get Up» на YouTube меньше чем за сутки собрало более 43 тысяч просмотров.

Танцевальная команда DS Crew даст в Перми первый сольный концерт. Таким образом коллектив даст старт своему всероссийскому турне. «В этом году „любимчики народа“ выходят на большую сцену с сольной программой. Вы увидите уникальное и атмосферное шоу, аналогов которому нет в России. Невероятная хореография, завораживающие стильные номера, необычные световые и звуковые решения — шоу обещает быть грандиозным, представляя все то, что вы видели и намного больше!» — говорится в анонсе на сайте турне. В Перми DS Crew выступят 4 октября в ДК Солдатова. Затем коллектив отправится в Волгоград, Саратов, Самару, Киров, Ижевск, Москву, Рязань, Санкт-Петербург и Екатеринбург, Нижний Тагил, Омск, Тюмень и Челябинск. Как ранее рассказывало URA.RU, пермский коллектив DS Crew, прославившийся на всю Россию после победы на шоу «Новые танцы», 17 июля опубликовал новый клип. Видео «DS Crew | Technotronic — Get Up» на YouTube меньше чем за сутки собрало более 43 тысяч просмотров.