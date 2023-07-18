К юбилею Екатеринбурга в парке Маяковского сделают переход с подсветкой. Фото

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Новая айдентика Парка Маяковского (ЦПКиО). Екатеринбург, парк маяковского, цпкио
Переход возле ЦПКиО отремонтируют к юбилею Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Переход, который ведет к парку Маяковского в Екатеринбурге, обновят к 300-летию города. В нем появится архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Большинство посетителей парка попадает в него через главные ворота и подземный переход под улицей Ткачей. Он явно нуждался в обновлении. Компания „Россети Урал“ решила сделать подарок горожанам — выполнить ремонт перехода, оборудовать его архитектурно-художественной подсветкой», — заявил Орлов и пообещал, что его подготовят к юбилею города.

Ремонту подвергнется не только переход у парка Маяковского. Реставрация пройдет и в пешеходном переходе с изображением певца Виктора Цоя на Плотинке. В нем появятся 3D-фигуры, пасхалки-теги, светящиеся цитаты слов. Ремонтом занимается команда фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.

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Переход, который ведет к парку Маяковского в Екатеринбурге, обновят к 300-летию города. В нем появится архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Большинство посетителей парка попадает в него через главные ворота и подземный переход под улицей Ткачей. Он явно нуждался в обновлении. Компания „Россети Урал“ решила сделать подарок горожанам — выполнить ремонт перехода, оборудовать его архитектурно-художественной подсветкой», — заявил Орлов и пообещал, что его подготовят к юбилею города. Ремонту подвергнется не только переход у парка Маяковского. Реставрация пройдет и в пешеходном переходе с изображением певца Виктора Цоя на Плотинке. В нем появятся 3D-фигуры, пасхалки-теги, светящиеся цитаты слов. Ремонтом занимается команда фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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