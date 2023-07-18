К юбилею Екатеринбурга в парке Маяковского сделают переход с подсветкой. Фото

18 июля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Переход возле ЦПКиО отремонтируют к юбилею Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Переход, который ведет к парку Маяковского в Екатеринбурге, обновят к 300-летию города. В нем появится архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Большинство посетителей парка попадает в него через главные ворота и подземный переход под улицей Ткачей. Он явно нуждался в обновлении. Компания „Россети Урал“ решила сделать подарок горожанам — выполнить ремонт перехода, оборудовать его архитектурно-художественной подсветкой», — заявил Орлов и пообещал, что его подготовят к юбилею города. Ремонту подвергнется не только переход у парка Маяковского. Реставрация пройдет и в пешеходном переходе с изображением певца Виктора Цоя на Плотинке. В нем появятся 3D-фигуры, пасхалки-теги, светящиеся цитаты слов. Ремонтом занимается команда фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Фото: telegram-канал Алексея Орлова Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Переход, который ведет к парку Маяковского в Екатеринбурге, обновят к 300-летию города. В нем появится архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Большинство посетителей парка попадает в него через главные ворота и подземный переход под улицей Ткачей. Он явно нуждался в обновлении. Компания „Россети Урал“ решила сделать подарок горожанам — выполнить ремонт перехода, оборудовать его архитектурно-художественной подсветкой», — заявил Орлов и пообещал, что его подготовят к юбилею города. Ремонту подвергнется не только переход у парка Маяковского. Реставрация пройдет и в пешеходном переходе с изображением певца Виктора Цоя на Плотинке. В нем появятся 3D-фигуры, пасхалки-теги, светящиеся цитаты слов. Ремонтом занимается команда фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.