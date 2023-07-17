17 июля 2023

Жители покинули пермскую деревню на берегу реки

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка почты в труднодоступные районы Свердловской области, заброшенный дом, деревня, лес
Даже заброшенных домов в Степунятах не осталось (архивное фото) Фото:

Власти Пермского края готовятся стереть с карты деревню Cтeпyнятa в Ильинском городском округе. Как поясняют местные чиновники, жители покинули этот населенный пункт на берегу реки Обва.

«B настоящее время в деревне Cтeпyнятa полностью отсутствуют жители. По результатам акта обследования населенного пункта от 01.06.2023 года установлено, в деревне фактически отсутствуют какие-либо строения (здания), в том числе жилые дома», — говорится в пояснительной записке к закону, которым предполагается исключить деревню списка населенных пунктов Пермского края. Документ опубликован на портал заксобрания региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье ликвидируют поселок Безгодово, куда раньше ссылали кулаков. Также с карты стирают деревни Деники и Ромаши.

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Власти Пермского края готовятся стереть с карты деревню Cтeпyнятa в Ильинском городском округе. Как поясняют местные чиновники, жители покинули этот населенный пункт на берегу реки Обва. «B настоящее время в деревне Cтeпyнятa полностью отсутствуют жители. По результатам акта обследования населенного пункта от 01.06.2023 года установлено, в деревне фактически отсутствуют какие-либо строения (здания), в том числе жилые дома», — говорится в пояснительной записке к закону, которым предполагается исключить деревню списка населенных пунктов Пермского края. Документ опубликован на портал заксобрания региона. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье ликвидируют поселок Безгодово, куда раньше ссылали кулаков. Также с карты стирают деревни Деники и Ромаши.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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