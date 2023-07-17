Жители покинули пермскую деревню на берегу реки

Власти Пермского края готовятся стереть с карты деревню Cтeпyнятa в Ильинском городском округе. Как поясняют местные чиновники, жители покинули этот населенный пункт на берегу реки Обва.
«B настоящее время в деревне Cтeпyнятa полностью отсутствуют жители. По результатам акта обследования населенного пункта от 01.06.2023 года установлено, в деревне фактически отсутствуют какие-либо строения (здания), в том числе жилые дома», — говорится в пояснительной записке к закону, которым предполагается исключить деревню списка населенных пунктов Пермского края. Документ опубликован на портал заксобрания региона.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье ликвидируют поселок Безгодово, куда раньше ссылали кулаков. Также с карты стирают деревни Деники и Ромаши.
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