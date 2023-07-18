Свердловский продавец самокатов назвал самые быстрые модели с разгоном до 120 км/час

Свердловский продавец самокатов Петров: одна из самых быстрых моделей разгоняется до 120 км/час

18 июля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Самую большую скорость развивает самокат Dualtron Storm LTD, считает специалист Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Свердловский продавец электросамокатов Алексей Петров составил рейтинг из самых быстрых моделей со скоростью до 120 километров в час. Лидерами стали самокаты Dualtron Storm LTD и Dualtron X Limited. Своим мнением специалист поделился с корреспондентом URA.RU. «Самую максимальную скорость развивает электросамокат Dualtron Storm LTD — 120 км/час. Модель с мощностью 11,5 тысяч ватт, вес которой составляет 50,5 килограмм, а стоимость превышает 380 тысяч рублей. На втором месте расположился 83-х килограммовый Dualtron X Limited с разгоном до 110 км/час и мощностью 8,3 тысячи ватт. Цену на данную модель установили в 500 тысяч рублей. Закрывает тройку лидеров Syccyba (Currus) Gepard. Максимальная скорость — 100 км/час, мощность — 9 тысяч ватт, вес — 66 килограмм, а цена — 179 тысяч рублей», — поделился с корреспондентом агентства специалист. Примечательно, что все самокаты из топ-3 производятся в Корее. Менее быстрыми оказались электросамокаты китайского производства. Модель Kugoo Kirin GX с весом 44 килограмма разгоняется до 100 километров в час и имеет максимальную мощность в 2,5 тысячи ватт, цена — 129 тысяч рублей. Пятое место занял самокат Segway-Ninebot SuperScooter GT2 за 299 тысяч рублей. Его скорость достигает до 70 километров в час, мощность 3 тысяч ватт, а вес составляет 52 килограмма. Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга запретят парковку самокатов, а также будет ограничена их скорость до 15 километров в час. В городе уже начали штрафовать самокатчиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский продавец электросамокатов Алексей Петров составил рейтинг из самых быстрых моделей со скоростью до 120 километров в час. Лидерами стали самокаты Dualtron Storm LTD и Dualtron X Limited. Своим мнением специалист поделился с корреспондентом URA.RU. «Самую максимальную скорость развивает электросамокат Dualtron Storm LTD — 120 км/час. Модель с мощностью 11,5 тысяч ватт, вес которой составляет 50,5 килограмм, а стоимость превышает 380 тысяч рублей. На втором месте расположился 83-х килограммовый Dualtron X Limited с разгоном до 110 км/час и мощностью 8,3 тысячи ватт. Цену на данную модель установили в 500 тысяч рублей. Закрывает тройку лидеров Syccyba (Currus) Gepard. Максимальная скорость — 100 км/час, мощность — 9 тысяч ватт, вес — 66 килограмм, а цена — 179 тысяч рублей», — поделился с корреспондентом агентства специалист. Примечательно, что все самокаты из топ-3 производятся в Корее. Менее быстрыми оказались электросамокаты китайского производства. Модель Kugoo Kirin GX с весом 44 килограмма разгоняется до 100 километров в час и имеет максимальную мощность в 2,5 тысячи ватт, цена — 129 тысяч рублей. Пятое место занял самокат Segway-Ninebot SuperScooter GT2 за 299 тысяч рублей. Его скорость достигает до 70 километров в час, мощность 3 тысяч ватт, а вес составляет 52 килограмма. Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга запретят парковку самокатов, а также будет ограничена их скорость до 15 километров в час. В городе уже начали штрафовать самокатчиков.