На пермском этно-фестивале «Зов Пармы» сожгут масштабный арт-объект

Что предадут огню, пока остается тайной Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Организаторы пермского этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» опубликовали программу праздника. Как рассказала URA.RU заведующая медиа-центром ПДНТ «Губерния» Карина Турбовская, кульминацией станет фееричное огненное шоу.

«На каждом „Зове Пармы“ сжигается большой арт-объект, который перед этим на поляне возводится, и с которым все охотно фотографируются. В разные годы это был меч, который раскачивался, птица, которая взмахивала крыльями во время сожжения, в прошлом году была рыба», — рассказала Турбовская. Что будет предано огню в этом году пока неизвестно.

«Зов Пармы» пройдет в селе Серегово под Чердынью с 21 по 23 июля. Гостей ждут ярмарка, мастер-шоу резчиков по дереву, представления народных театров, песни и танцы, квесты, игры и разнообразные мастер-классы. Полная программа опубликована на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Как ранее сообщало URA.RU, на территории Серегово будет запрещена розничная продажа алкоголя.