На пермском этно-фестивале «Зов Пармы» сожгут масштабный арт-объект

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Закрытие Небесной ярмарки 2018. Кунгур , фаер шоу, огонь, факел
Что предадут огню, пока остается тайной Фото:

Организаторы пермского этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» опубликовали программу праздника. Как рассказала URA.RU заведующая медиа-центром ПДНТ «Губерния» Карина Турбовская, кульминацией станет фееричное огненное шоу.

«На каждом „Зове Пармы“ сжигается большой арт-объект, который перед этим на поляне возводится, и с которым все охотно фотографируются. В разные годы это был меч, который раскачивался, птица, которая взмахивала крыльями во время сожжения, в прошлом году была рыба», — рассказала Турбовская. Что будет предано огню в этом году пока неизвестно.

«Зов Пармы» пройдет в селе Серегово под Чердынью с 21 по 23 июля. Гостей ждут ярмарка, мастер-шоу резчиков по дереву, представления народных театров, песни и танцы, квесты, игры и разнообразные мастер-классы. Полная программа опубликована на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Как ранее сообщало URA.RU, на территории Серегово будет запрещена розничная продажа алкоголя.

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Организаторы пермского этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» опубликовали программу праздника. Как рассказала URA.RU заведующая медиа-центром ПДНТ «Губерния» Карина Турбовская, кульминацией станет фееричное огненное шоу. «На каждом „Зове Пармы“ сжигается большой арт-объект, который перед этим на поляне возводится, и с которым все охотно фотографируются. В разные годы это был меч, который раскачивался, птица, которая взмахивала крыльями во время сожжения, в прошлом году была рыба», — рассказала Турбовская. Что будет предано огню в этом году пока неизвестно. «Зов Пармы» пройдет в селе Серегово под Чердынью с 21 по 23 июля. Гостей ждут ярмарка, мастер-шоу резчиков по дереву, представления народных театров, песни и танцы, квесты, игры и разнообразные мастер-классы. Полная программа опубликована на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Как ранее сообщало URA.RU, на территории Серегово будет запрещена розничная продажа алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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