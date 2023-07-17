Авторитетный олигарх Петерман выдвинул второго кандидата на выборы в гордуму Нижневартовска

Авторитетный бизнесмен из ХМАО Петерман выдвинул блогера Хисматову на выборы в гордуму Нижневартовска

Петерман многолет остается одним из главных акторов на выборах в Нижневартовске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) Александр Петерман, бизнесмен с бэкграундом из 90-х и глава скандально известной корпорации «Славтэк», застраховал избирательную кампанию своего кандидата Сергея Целищева на выборах в гордуму. При его поддержке зарегистрировалась как самовыдвиженец блогер Айгуль Хисматова, известная критикой властей муниципалитета и округа, сообщает инсайдер URA.RU.

«Петерман защитил кампанию от срыва — в городе муссируются слухи, что единоросс Руслан Куштанов может сняться с выборов. Чтобы этого не случилось, а выборы состоялись, директора стрелкового клуба (входит в структуру корпорации Петермана) Целищева, выдвинувшегося от „Партии пенсионеров“, решено было поддержать оппозиционным блогером, поскольку кандидаты от ЛДПР и КПРФ еще не подали заявления в теризбирком», — сообщает инсайдер.

Председатель ТИК Нижневартовска Екатерина Трофимец подтвердила регистрацию Хисматовой как третьего кандидата. «Она идет самовыдвиженцем. На том же участке зарегистрированы от партии „Единая Россия“ Куштанов и кандидат от „Партии пенсионеров“ Целищев. Других кандидатур пока нет, но время еще позволяет зарегистрироваться», — сообщила Трофимец журналисту URA.RU по телефону.

Единоросс Куштанов в ответ на вопрос корреспондента о возможном снятии кандидатуры эту информацию не подтвердил. «Снять меня может только политсовет. Пока такого решения принято не было», — прокомментировал кандидат.

Ранее URA.RU писало о том, что Петерман начал свою PR-кампанию в преддверии нижневартовских выборов. Он вышел из политического сумрака и опубликовал интервью в блоге Хисматовой.