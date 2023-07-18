Эксперты предсказали крах тюменского рынка загородной недвижимости

Тюменские риэлторы прогнозируют повышение цен и монополизацию рынка ИЖС

19 июля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

По мнению экспертов агентства «Этажи», в ближайшее время дома подорожают, а застройщиков станет намного меньше Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменские риэлторы прогнозируют резкое повышение цен и полную монополизацию рынка индивидуального строительства в Тюменской области в начале 2024 года. Опасения в беседе с URA.RU высказала участник команды топ-риэлтора федерального агентства «Этажи» Ильнура Ишкиева Елена Ситникова. «Все последние изменения ведут к той же ситуации, которая сейчас есть в многоквартирном строительстве, только еще жестче. Во-первых, как только начнут действовать счета эскроу в индивидуальном строительстве, резко поднимется цена загородной недвижимости. Я думаю, это произойдет уже в 2024 году. Но хуже, что с рынка уйдет средний бизнес. Выживут массовые застройщики, которые будут диктовать всему рынку свои условия и фактически его монополизируют», — поделилась с URA.RU Ситникова. По ее словам, попытки сделать загородное жилье доступнее и обезопасить деньги заказчиков приведет к непредсказуемым результатам. Средний строительный бизнес не будет иметь возможности создавать запасы строительных материалов и попадут в прямую зависимость от банковских кредитов. «Крупные застройщики сформируют цены, которые в итоге льготные ипотечные программы обрушат. Надо искать альтернативу, помощь застройщикам», — добавила Ситникова. По данным аналитиков рынка, уже сейчас доходность строительства составляет не более 20-25%, большую часть прибыли съедают налоги и риски. Ранее URA.RU рассказало, что этот бизнес является одним из самых рисковых в Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские риэлторы прогнозируют резкое повышение цен и полную монополизацию рынка индивидуального строительства в Тюменской области в начале 2024 года. Опасения в беседе с URA.RU высказала участник команды топ-риэлтора федерального агентства «Этажи» Ильнура Ишкиева Елена Ситникова. «Все последние изменения ведут к той же ситуации, которая сейчас есть в многоквартирном строительстве, только еще жестче. Во-первых, как только начнут действовать счета эскроу в индивидуальном строительстве, резко поднимется цена загородной недвижимости. Я думаю, это произойдет уже в 2024 году. Но хуже, что с рынка уйдет средний бизнес. Выживут массовые застройщики, которые будут диктовать всему рынку свои условия и фактически его монополизируют», — поделилась с URA.RU Ситникова. По ее словам, попытки сделать загородное жилье доступнее и обезопасить деньги заказчиков приведет к непредсказуемым результатам. Средний строительный бизнес не будет иметь возможности создавать запасы строительных материалов и попадут в прямую зависимость от банковских кредитов. «Крупные застройщики сформируют цены, которые в итоге льготные ипотечные программы обрушат. Надо искать альтернативу, помощь застройщикам», — добавила Ситникова. По данным аналитиков рынка, уже сейчас доходность строительства составляет не более 20-25%, большую часть прибыли съедают налоги и риски. Ранее URA.RU рассказало, что этот бизнес является одним из самых рисковых в Тюменской области.