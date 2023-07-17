17 июля 2023

Курганские власти рассказали, чем отличаются новые автобусы

В новых курганских автобусах появились кондиционер и коробка-автомат
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган , общественный транспорт, автобусы
Новые автобусы массово выходят на линию Фото:

Сотрудники мэрии Кургана назвали отличием новых автобусов то, что в них появились кондиционеры. В новом транспорте также установлена коробка-автомат. Об этом сообщается в группе администрации Кургана в социальной сети «ВКонтакте».

«Они работают на экономичном метане, удобны для водителя — оснащены коробкой-автоматом, привлекают пассажиров своим дизайном и комфортом в салоне. Есть кондиционер — жара не страшна», — указано в посте курганской мэрии.

Сообщается, что сами водители и кондукторы уже успели оценить новые автобусы. Преимуществом перед старым транспортом они называют то, что автобусы едут мягко и без шума. Как указано в посте мэрии, на линии уже работают десять новых автобусов: восемь от китайского производителя Yutong и два — от Курганского автобусного завода.

Ранее URA.RU писало, что Мэр Кургана Ситникова заявила, что новые китайские автобусы должны выйти на маршруты с 12 июля. Сообщается, что новый транспорт из КНР прошел регистрацию.

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Сотрудники мэрии Кургана назвали отличием новых автобусов то, что в них появились кондиционеры. В новом транспорте также установлена коробка-автомат. Об этом сообщается в группе администрации Кургана в социальной сети «ВКонтакте». «Они работают на экономичном метане, удобны для водителя — оснащены коробкой-автоматом, привлекают пассажиров своим дизайном и комфортом в салоне. Есть кондиционер — жара не страшна», — указано в посте курганской мэрии. Сообщается, что сами водители и кондукторы уже успели оценить новые автобусы. Преимуществом перед старым транспортом они называют то, что автобусы едут мягко и без шума. Как указано в посте мэрии, на линии уже работают десять новых автобусов: восемь от китайского производителя Yutong и два — от Курганского автобусного завода. Ранее URA.RU писало, что Мэр Кургана Ситникова заявила, что новые китайские автобусы должны выйти на маршруты с 12 июля. Сообщается, что новый транспорт из КНР прошел регистрацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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