Курганские власти рассказали, чем отличаются новые автобусы

В новых курганских автобусах появились кондиционер и коробка-автомат

18 июля 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Новые автобусы массово выходят на линию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники мэрии Кургана назвали отличием новых автобусов то, что в них появились кондиционеры. В новом транспорте также установлена коробка-автомат. Об этом сообщается в группе администрации Кургана в социальной сети «ВКонтакте». «Они работают на экономичном метане, удобны для водителя — оснащены коробкой-автоматом, привлекают пассажиров своим дизайном и комфортом в салоне. Есть кондиционер — жара не страшна», — указано в посте курганской мэрии. Сообщается, что сами водители и кондукторы уже успели оценить новые автобусы. Преимуществом перед старым транспортом они называют то, что автобусы едут мягко и без шума. Как указано в посте мэрии, на линии уже работают десять новых автобусов: восемь от китайского производителя Yutong и два — от Курганского автобусного завода. Ранее URA.RU писало, что Мэр Кургана Ситникова заявила, что новые китайские автобусы должны выйти на маршруты с 12 июля. Сообщается, что новый транспорт из КНР прошел регистрацию.

Сотрудники мэрии Кургана назвали отличием новых автобусов то, что в них появились кондиционеры. В новом транспорте также установлена коробка-автомат. Об этом сообщается в группе администрации Кургана в социальной сети «ВКонтакте». «Они работают на экономичном метане, удобны для водителя — оснащены коробкой-автоматом, привлекают пассажиров своим дизайном и комфортом в салоне. Есть кондиционер — жара не страшна», — указано в посте курганской мэрии. Сообщается, что сами водители и кондукторы уже успели оценить новые автобусы. Преимуществом перед старым транспортом они называют то, что автобусы едут мягко и без шума. Как указано в посте мэрии, на линии уже работают десять новых автобусов: восемь от китайского производителя Yutong и два — от Курганского автобусного завода. Ранее URA.RU писало, что Мэр Кургана Ситникова заявила, что новые китайские автобусы должны выйти на маршруты с 12 июля. Сообщается, что новый транспорт из КНР прошел регистрацию.