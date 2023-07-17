Курганские власти рассказали, чем отличаются новые автобусы

Сотрудники мэрии Кургана назвали отличием новых автобусов то, что в них появились кондиционеры. В новом транспорте также установлена коробка-автомат. Об этом сообщается в группе администрации Кургана в социальной сети «ВКонтакте».
«Они работают на экономичном метане, удобны для водителя — оснащены коробкой-автоматом, привлекают пассажиров своим дизайном и комфортом в салоне. Есть кондиционер — жара не страшна», — указано в посте курганской мэрии.
Сообщается, что сами водители и кондукторы уже успели оценить новые автобусы. Преимуществом перед старым транспортом они называют то, что автобусы едут мягко и без шума. Как указано в посте мэрии, на линии уже работают десять новых автобусов: восемь от китайского производителя Yutong и два — от Курганского автобусного завода.
Ранее URA.RU писало, что Мэр Кургана Ситникова заявила, что новые китайские автобусы должны выйти на маршруты с 12 июля. Сообщается, что новый транспорт из КНР прошел регистрацию.
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