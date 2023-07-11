Мэр Кургана Ситникова заявила, что новые китайские автобусы выйдут на маршруты с 12 июля

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Презентация новых автобусов. Курган , общественный транспорт, автобусы
С 12 июля в Кургане выведут на маршруты все новые китайские автобусы Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане новые китайские автобусы марки Youtong выйдут на маршруты с 12 июля. Об этом заявила мэр города Елена Ситникова. Также начнут работать все поступившие отечественные автобусы марок Simaz и КАВЗ.

«Эти автобусы уже начали выходить на маршруты. Буквально с завтрашнего дня мы уже увидим их [автобусы] на линии массово. Автобусы прошли регистрацию, на них установлена система ГЛОНАСС. Они имеют право работать на нашей новой маршрутной сети», — рассказала Ситникова в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Замена старых автобусов на новые будет идти поэтапно. По словам Ситниковой, сейчас будет заменено 63% — это 62 автобуса средней и большой вместимости. 34 из них уже работают, оставшиеся 28 автобусов поступят в Курган в течение июля.

Ранее URA.RU писало, что спустя полгода после начала транспортной реформы в Курган привезли новую партию автобусов. Всего поступило 34 транспортных средства марок КАВЗ, Simaz и Youtong. Позже стало известно, что новые автобусы марки Simaz запустили на трех маршрутах.

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В Кургане новые китайские автобусы марки Youtong выйдут на маршруты с 12 июля. Об этом заявила мэр города Елена Ситникова. Также начнут работать все поступившие отечественные автобусы марок Simaz и КАВЗ. «Эти автобусы уже начали выходить на маршруты. Буквально с завтрашнего дня мы уже увидим их [автобусы] на линии массово. Автобусы прошли регистрацию, на них установлена система ГЛОНАСС. Они имеют право работать на нашей новой маршрутной сети», — рассказала Ситникова в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Замена старых автобусов на новые будет идти поэтапно. По словам Ситниковой, сейчас будет заменено 63% — это 62 автобуса средней и большой вместимости. 34 из них уже работают, оставшиеся 28 автобусов поступят в Курган в течение июля. Ранее URA.RU писало, что спустя полгода после начала транспортной реформы в Курган привезли новую партию автобусов. Всего поступило 34 транспортных средства марок КАВЗ, Simaz и Youtong. Позже стало известно, что новые автобусы марки Simaz запустили на трех маршрутах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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