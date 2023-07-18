Губернатор Текслер анонсировал строительство нового спортобъекта в Сатке

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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
По словам Алексея Текслера, жители должны будут выбрать между новым спорткомплексом и бассейном Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам открытия ледовой арены в Сатке анонсировал строительство нового спортивного объекта в городе. Как он написал в социальных сетях, определиться с типом объекта должны жители. Это может быть спорткомплекс, либо бассейн.

«Построим в Сатке еще один спортивный объект. Что это будет — бассейн или универсальный комплекс — решат жители вместе с муниципалитетом», — написал Текслер в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, какое бы решение не приняли жители, он поддержит его. Он всегда поддерживает подобные инициативы. Деньги, по его словам, будут выделены.

Открытие ледовой арены в Сатке прошло 18 июля. В нем приняли участие губернатор Текслер, президент «Магнезита» Сергей Коростелев, глава Саткинского района Александр Глазков, известный хоккеист, тренер ЦСКА Сергей Федоров и народный артист Игорь Бутман.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам открытия ледовой арены в Сатке анонсировал строительство нового спортивного объекта в городе. Как он написал в социальных сетях, определиться с типом объекта должны жители. Это может быть спорткомплекс, либо бассейн. «Построим в Сатке еще один спортивный объект. Что это будет — бассейн или универсальный комплекс — решат жители вместе с муниципалитетом», — написал Текслер в своем Telegram-канале. По словам главы региона, какое бы решение не приняли жители, он поддержит его. Он всегда поддерживает подобные инициативы. Деньги, по его словам, будут выделены. Открытие ледовой арены в Сатке прошло 18 июля. В нем приняли участие губернатор Текслер, президент «Магнезита» Сергей Коростелев, глава Саткинского района Александр Глазков, известный хоккеист, тренер ЦСКА Сергей Федоров и народный артист Игорь Бутман.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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