Губернатор Текслер анонсировал строительство нового спортобъекта в Сатке

По словам Алексея Текслера, жители должны будут выбрать между новым спорткомплексом и бассейном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам открытия ледовой арены в Сатке анонсировал строительство нового спортивного объекта в городе. Как он написал в социальных сетях, определиться с типом объекта должны жители. Это может быть спорткомплекс, либо бассейн.

«Построим в Сатке еще один спортивный объект. Что это будет — бассейн или универсальный комплекс — решат жители вместе с муниципалитетом», — написал Текслер в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, какое бы решение не приняли жители, он поддержит его. Он всегда поддерживает подобные инициативы. Деньги, по его словам, будут выделены.

Открытие ледовой арены в Сатке прошло 18 июля. В нем приняли участие губернатор Текслер, президент «Магнезита» Сергей Коростелев, глава Саткинского района Александр Глазков, известный хоккеист, тренер ЦСКА Сергей Федоров и народный артист Игорь Бутман.