Текслер поручил властям Саткинского района организовать работу ледовой арены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 июля открыл новую ледовую арену в Сатке. Он также посетил комбинат «Магнезит» и Сад камней, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

«В церемонии открытия ледовой арены приняли участие губернатор Текслер, президент „Магнезита“ Сергей Коростелев, известный хоккеист, тренер ЦСКА Сергей Федоров и народный артист Игорь Бутман. После торжественного открытия губернатор обсудил с главой района Александром Глазковым детали сотрудничества по развитию спорта в муниципалитете. Подписано несколько соглашений», — уточнили в пресс-службе.

Губернатор отметил, что новый объект позволит привить детям любовь к спорту, позволит им достичь в хоккее или фигурном катании высоких результатов. Идея строительства комплекса зародилась из-за обращения жительницы о нехватке таких объектов. Совместно с Коростелевым появился проект ледовой арены. Теперь глава региона дал поручение Глазкову грамотно организовать работу комплекса.

«Материально-техническая база — это важно, но нужна хорошая организация. Подписанное сегодня соглашение — моя инициатива. Я ставлю задачу: организовать работу с детьми, спортивными школами по хоккею, фигурному катанию. Они должны заходить сюда и помогать выстраивать процесс», — распорядился Текслер.

Текслер также высоко оценил новый арт-объект в Сатке — Сад камней. Кроме того, он побывал на производственной площадке «Магнезита», где осмотрел бытовой комплекс комбината. Проект рассчитан на проживание в комфортных условиях 612 человек, которые являются работниками комплекса по производству безобжиговых изделий «Прогресс».