Александр Бастрыкин раскритиковал работу тюменских следователей

Председатель СК РФ недоволен качеством расследования коррупционных преступлений в Тюменской области

Глава СК РФ недоволен работой подчиненных в Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин негативно оценил работу тюменских следователей в сфере расследования преступлений коррупционной направленности. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

«Председатель СК России провел совещание по вопросам расследования преступлений коррупционной направленности. Александр Бастрыкин негативно оценил качество следствия в данной сфере в Тюменской и Свердловской областях, Калмыкии, Приморском и Красноярском краях», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В частности, председатель следственного комитета озвучил недостатки в работе подчиненных по привлечению к ответственности за коррупцию лиц особого правового статуса. В том числе — занимающих высокопоставленное положение.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин отметил еще одну негативную тенденцию, наблюдающуюся в Тюменской области. В регионе повысился уровень криминальной активности среди мигрантов.