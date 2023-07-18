Александр Бастрыкин раскритиковал работу тюменских следователей

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин негативно оценил работу тюменских следователей в сфере расследования преступлений коррупционной направленности. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.
«Председатель СК России провел совещание по вопросам расследования преступлений коррупционной направленности. Александр Бастрыкин негативно оценил качество следствия в данной сфере в Тюменской и Свердловской областях, Калмыкии, Приморском и Красноярском краях», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В частности, председатель следственного комитета озвучил недостатки в работе подчиненных по привлечению к ответственности за коррупцию лиц особого правового статуса. В том числе — занимающих высокопоставленное положение.
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин отметил еще одну негативную тенденцию, наблюдающуюся в Тюменской области. В регионе повысился уровень криминальной активности среди мигрантов.
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