Александр Бастрыкин раскритиковал работу тюменских следователей

Председатель СК РФ недоволен качеством расследования коррупционных преступлений в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Глава СК РФ недоволен работой подчиненных в Тюменской области Фото:

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин негативно оценил работу тюменских следователей в сфере расследования преступлений коррупционной направленности. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

«Председатель СК России провел совещание по вопросам расследования преступлений коррупционной направленности. Александр Бастрыкин негативно оценил качество следствия в данной сфере в Тюменской и Свердловской областях, Калмыкии, Приморском и Красноярском краях», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В частности, председатель следственного комитета озвучил недостатки в работе подчиненных по привлечению к ответственности за коррупцию лиц особого правового статуса. В том числе — занимающих высокопоставленное положение.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин отметил еще одну негативную тенденцию, наблюдающуюся в Тюменской области. В регионе повысился уровень криминальной активности среди мигрантов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин негативно оценил работу тюменских следователей в сфере расследования преступлений коррупционной направленности. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. «Председатель СК России провел совещание по вопросам расследования преступлений коррупционной направленности. Александр Бастрыкин негативно оценил качество следствия в данной сфере в Тюменской и Свердловской областях, Калмыкии, Приморском и Красноярском краях», — сообщает пресс-служба СК РФ. В частности, председатель следственного комитета озвучил недостатки в работе подчиненных по привлечению к ответственности за коррупцию лиц особого правового статуса. В том числе — занимающих высокопоставленное положение. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин отметил еще одну негативную тенденцию, наблюдающуюся в Тюменской области. В регионе повысился уровень криминальной активности среди мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...