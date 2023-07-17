17 июля 2023

В Шадринске устраняют последствия грозы и сильного ливня. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, плохая видимость, ливень, дождь, машина
В Шадринске из-за грозы и ливня начались перебои с электричеством Фото:

В Шадринске (Курганская область) устраняют последствия сильнейшего дождя, который буквально затопил часть городских улиц. Из-за непогоды начались перебои с электричеством. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально».

«Перебои с электроэнергией и интернетом наблюдаются в Шадринске. В городе гроза и дождь. Специалисты в курсе ситуации и работают над устранением неполадок», — говорится в посте.

В соцсетях шадринцы делятся фото, видео и впечатлениями о непогоде. Жители рассказывают в комментариях, что некоторые улицы затоплены водой и машины плывут как лодки.

В Шадринске после дождя затопило улицы и начались перебои с интернетом
В Шадринске после дождя затопило улицы и начались перебои с интернетом
Фото:

Ранее сообщалось, что в Курганской области 19 июля ожидается туман и грозы. Информация об этом размещена на сайте гидрометцентра региона.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шадринске (Курганская область) устраняют последствия сильнейшего дождя, который буквально затопил часть городских улиц. Из-за непогоды начались перебои с электричеством. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально». «Перебои с электроэнергией и интернетом наблюдаются в Шадринске. В городе гроза и дождь. Специалисты в курсе ситуации и работают над устранением неполадок», — говорится в посте. В соцсетях шадринцы делятся фото, видео и впечатлениями о непогоде. Жители рассказывают в комментариях, что некоторые улицы затоплены водой и машины плывут как лодки. Ранее сообщалось, что в Курганской области 19 июля ожидается туман и грозы. Информация об этом размещена на сайте гидрометцентра региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...