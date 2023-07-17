В Шадринске (Курганская область) устраняют последствия сильнейшего дождя, который буквально затопил часть городских улиц. Из-за непогоды начались перебои с электричеством. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально».
«Перебои с электроэнергией и интернетом наблюдаются в Шадринске. В городе гроза и дождь. Специалисты в курсе ситуации и работают над устранением неполадок», — говорится в посте.
В соцсетях шадринцы делятся фото, видео и впечатлениями о непогоде. Жители рассказывают в комментариях, что некоторые улицы затоплены водой и машины плывут как лодки.
Ранее сообщалось, что в Курганской области 19 июля ожидается туман и грозы. Информация об этом размещена на сайте гидрометцентра региона.
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