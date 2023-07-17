В Курганской области 19 июля ожидается туман и грозы. Информация об этом размещена на сайте гидрометцентра региона.
«Прогноз погоды по Курганской области. 19 июля облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. В отдельных районах туман. 20 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза», — указано в прогнозе синоптиков. Также кратковременные дожди пройдут в пятницу 21 июля.
Дневная температура 19—21 июля поднимется до 28 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 12 градусов. Порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду.
Ранее URA.RU писало, что Курганскую область в ближайшие дни зальет дождями. Также сообщалось, что после аномальной жары в округах региона прошел град.
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