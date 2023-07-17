В Курганской области ожидаются туманы и грозы. Скрин

18 июля 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

В отдельных районах Курганской области будет туман Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Курганской области 19 июля ожидается туман и грозы. Информация об этом размещена на сайте гидрометцентра региона. «Прогноз погоды по Курганской области. 19 июля облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. В отдельных районах туман. 20 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза», — указано в прогнозе синоптиков. Также кратковременные дожди пройдут в пятницу 21 июля. Дневная температура 19—21 июля поднимется до 28 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 12 градусов. Порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что Курганскую область в ближайшие дни зальет дождями. Также сообщалось, что после аномальной жары в округах региона прошел град. В Курганской области 19 июля будут туман и гроза Скрин: сайт гидрометцентра Кургана

В Курганской области 19 июля ожидается туман и грозы. Информация об этом размещена на сайте гидрометцентра региона. «Прогноз погоды по Курганской области. 19 июля облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. В отдельных районах туман. 20 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза», — указано в прогнозе синоптиков. Также кратковременные дожди пройдут в пятницу 21 июля. Дневная температура 19—21 июля поднимется до 28 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 12 градусов. Порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что Курганскую область в ближайшие дни зальет дождями. Также сообщалось, что после аномальной жары в округах региона прошел град.