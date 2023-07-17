17 июля 2023

В Курганской области ожидаются туманы и грозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, заболотье, туман в деревне, утро в деревне
В отдельных районах Курганской области будет туман Фото:

В Курганской области 19 июля ожидается туман и грозы. Информация об этом размещена на сайте гидрометцентра региона.

«Прогноз погоды по Курганской области. 19 июля облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. В отдельных районах туман. 20 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза», — указано в прогнозе синоптиков. Также кратковременные дожди пройдут в пятницу 21 июля.

Дневная температура 19—21 июля поднимется до 28 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 12 градусов. Порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду.

Ранее URA.RU писало, что Курганскую область в ближайшие дни зальет дождями. Также сообщалось, что после аномальной жары в округах региона прошел град.

В Курганской области 19 июля будут туман и гроза
В Курганской области 19 июля будут туман и гроза

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В Курганской области 19 июля ожидается туман и грозы. Информация об этом размещена на сайте гидрометцентра региона. «Прогноз погоды по Курганской области. 19 июля облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. В отдельных районах туман. 20 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза», — указано в прогнозе синоптиков. Также кратковременные дожди пройдут в пятницу 21 июля. Дневная температура 19—21 июля поднимется до 28 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 12 градусов. Порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что Курганскую область в ближайшие дни зальет дождями. Также сообщалось, что после аномальной жары в округах региона прошел град.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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