В Тюмени из-за решений ДОМ.РФ вырастут цены на загородную недвижимость

Введение счетов эскроу в ИЖС усложнит финансовые взаимоотношения заказчика и подрядчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени из-за решения банка ДОМ.РФ подключить индивидуальное жилищное строительство к счетам эскроу вырастут цены на загородную недвижимость. Прогноз рынка сделали представители сообщества риэлторов Тюменской области.

«Рост цен начнется постепенно, как только подрядчики поймут, как сильно эскроу меняют процедуру получения денег от заказчика. Фактически, строить придется „на свои“, значит, рисков будет больше. Чтобы эти риски покрыть, подрядчик будет вынужден увеличивать цену. Потом неминуемо дойдет до займов, которые застройщик будет брать у банка, и там уже процент надо будет покрывать — цена для конечного покупателя или заказчика еще сильнее вырастет. Итого в ближайший рост составит минимум 12-15%, а максимум предсказать невозможно», — поделился расчетами источник URA.RU.

По мнению риэлторов, загородная недвижимость в следующие годы повторит участь городского жилья. Сначала вырастут цены, потом начнет уменьшаться площадь, и в итоге через 3-4 года этот сегмент рынка выйдет в период застоя. «В 2018 году Хусаинов (Ильдар, генеральный директор федерального агентства „Этажи“ — прим. ред.) говорил, что тот год надолго останется лучшим для рынка, так оно и вышло. 2023 может стать на много лет вперед лучшим для загородной недвижимости», — предполагает собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что ситуация на рынке загородной недвижимости в Тюмени свела к минимуму спрос на городское жилье. Всплеск спроса на дома и коттеджи произошел из-за льгот, введенных Минстроем в марте 2023 года.