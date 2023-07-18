18 июля 2023

Житель Тюмени похвастался большим уловом

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак из Тюмени наловил ведро карасей за три часа Фото:

Житель Тюмени Илья Петров наловил ведро карасей за три часа. Фото улова он похвастался в социальной сети.

«За три часа ведро карася. Максимум 605 грамм», — написал Илья Петров в группе «РЫБАЛКА в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменец рассказал, что он ловил рыбу в селе Антипино Нижнетавдинского района.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени поймал крупного судака. Рыбак рассказал в соцсетях, что вес его улова составил 6,4 килограмма.

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Житель Тюмени Илья Петров наловил ведро карасей за три часа. Фото улова он похвастался в социальной сети. «За три часа ведро карася. Максимум 605 грамм», — написал Илья Петров в группе «РЫБАЛКА в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменец рассказал, что он ловил рыбу в селе Антипино Нижнетавдинского района. Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени поймал крупного судака. Рыбак рассказал в соцсетях, что вес его улова составил 6,4 килограмма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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