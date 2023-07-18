Житель Тюмени похвастался большим уловом

Рыбак из Тюмени наловил ведро карасей за три часа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Житель Тюмени Илья Петров наловил ведро карасей за три часа. Фото улова он похвастался в социальной сети.

«За три часа ведро карася. Максимум 605 грамм», — написал Илья Петров в группе «РЫБАЛКА в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменец рассказал, что он ловил рыбу в селе Антипино Нижнетавдинского района.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени поймал крупного судака. Рыбак рассказал в соцсетях, что вес его улова составил 6,4 килограмма.

Фото: Илья Петров в соцсети «ВКонтакте»