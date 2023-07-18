Военкоры заявили о ракетном ударе возмездия по Одессе

«Военкоры русской весны»: ВС РФ нанесли удары возмездия по Одессе

19 июля 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Армия России второй день наносит удары возмездия за теракт на Крымском мосту Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После теракта на Крымском мосту Россия нанесла еще один удар возмездия. На этот раз он пришелся по Одессе. Об этом сообщили российские военкоры. «Серия мощнейших взрывов в Одессе не прекращается уже почти час. В городе гремят новые мощные взрывы. Над местами ударов видны столбы дыма», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным канала, была повреждена нефтебаза в Одессе. Обстрел шел около часа. Спустя время обстрелы продолжились, в Одессе сдетонировал склад пиротехники. По предварительной информации, в Одессе горит система ПВО. Армия Россия использовала для ударов авиационные ракеты Х-22, крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники-камикадзе. На Украине была объявлена воздушная тревога в более чем половине регионов. Киев также подвергся атакам. Официального подтверждения этой информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Украина при помощи двух надводных беспилотников атаковала Крымский мост 17 июля. Погибли два человека. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ разработать план по ответным мерам. После этого заявления армия России уже второй день наносит удары возмездия по украинским позициям, передает MK .

После теракта на Крымском мосту Россия нанесла еще один удар возмездия. На этот раз он пришелся по Одессе. Об этом сообщили российские военкоры. «Серия мощнейших взрывов в Одессе не прекращается уже почти час. В городе гремят новые мощные взрывы. Над местами ударов видны столбы дыма», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным канала, была повреждена нефтебаза в Одессе. Обстрел шел около часа. Спустя время обстрелы продолжились, в Одессе сдетонировал склад пиротехники. По предварительной информации, в Одессе горит система ПВО. Армия Россия использовала для ударов авиационные ракеты Х-22, крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники-камикадзе. На Украине была объявлена воздушная тревога в более чем половине регионов. Киев также подвергся атакам. Официального подтверждения этой информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Украина при помощи двух надводных беспилотников атаковала Крымский мост 17 июля. Погибли два человека. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ разработать план по ответным мерам. После этого заявления армия России уже второй день наносит удары возмездия по украинским позициям, передает MK.