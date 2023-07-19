Что делать, если соседи мусорят во дворе и подъезде

Роскачество: если соседи мусорят в подъезде и во дворе, то на них стоит пожаловаться

Некоторые жильцы не доносят мусор до бака или урны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Если соседи мусорят в подъезде и во дворе, то с ними стоит поговорить. Если разговор не помог, то можно обратиться с жалобой в государственные органы или организации. URA.RU приводит полный алгоритм решения проблемы.

Для начала — разговор

Если жилец поймал своего соседа за разбрасыванием мусора, то сначала стоит поговорить с правонарушителем. Ему стоит напомнить, что такое поведение запрещено, советует Роскачество.

Бывают особые случаи, когда разговор не помогает. В таком варианте жильцу стоит собрать базу доказательств и обратиться в специальные организации или органы власти. В таком случае разбрасыватель мусора может получить штраф.

Куда идти жаловаться

Есть несколько вариантов, куда человек может обратиться:

Товарищество собственников жилья (ТСЖ);

Участковый (полиция);

Роспотребнадзор;

МЧС.

ТСЖ не имеет право штрафовать разбрасывателя мусора. Представители организации проведут с ним лишь объяснительную беседу. Однако штраф может наложить местный участковый, который следит за порядком. В случае подтверждения нарушения он может наложить штраф в размере 1000—2000 рублей (ст. 8.2. КоАП РФ). За повторное нарушение человек заплатит 2000—3000 рублей. Если протокол будет составлен по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарных правил, выраженных в бездействии), то штраф составит максимум 1000 рублей. Также штраф может выписать и Роспотребнадзор и МЧС России. Последнее ведомство оштрафует человека только в том случае, если мусор пожароопасен.

Если соседи не только мусорят, но еще и шумят, то них также можно пожаловаться. По закону, нельзя шуметь после 23:00 во всех регионах России. Каждый субъект РФ также сам устанавливает свои ограничения.