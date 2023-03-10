Байден договорился с ЕК мешать всему миру обходить их санкции

11 марта 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

ЕС и США намерены принять меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЕС и США намерены принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам их встречи в Вашингтоне. «Мы совместно делаем новые шаги, направленные против дополнительных субъектов в третьих странах по всему миру, чтобы помешать оказанию поддержки России в ведении военных действий из любой части планеты», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. В документе указано, что США и страны ЕС ввели беспрецедентные и эффективные санкции. Также говорится, что приняты экономические меры для ослабления военно-промышленного комплекса России. Отношения России и стран Запада заметно ухудшились после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. США и страны Евросоюза активно начали вводить санкции против РФ. На данный момент страны Евросоюза ввели десять пакетов санкций в отношении России. В числе ограничений — введение потолка цен на нефть из России, запрет на экспорт авиационных и связанных с космической промышленностью товаров и технологий, введены санкции для финансовых организаций и другое. Кроме того, США и ЕС создают препятствия для дипломатического сотрудничества РФ с другими странами. К примеру, США разработали законопроект, который определяет механизм введения санкций против граждан и предприятий Китая в случае поддержки ими России в конфликте с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЕС и США намерены принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам их встречи в Вашингтоне. «Мы совместно делаем новые шаги, направленные против дополнительных субъектов в третьих странах по всему миру, чтобы помешать оказанию поддержки России в ведении военных действий из любой части планеты», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. В документе указано, что США и страны ЕС ввели беспрецедентные и эффективные санкции. Также говорится, что приняты экономические меры для ослабления военно-промышленного комплекса России. Отношения России и стран Запада заметно ухудшились после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. США и страны Евросоюза активно начали вводить санкции против РФ. На данный момент страны Евросоюза ввели десять пакетов санкций в отношении России. В числе ограничений — введение потолка цен на нефть из России, запрет на экспорт авиационных и связанных с космической промышленностью товаров и технологий, введены санкции для финансовых организаций и другое. Кроме того, США и ЕС создают препятствия для дипломатического сотрудничества РФ с другими странами. К примеру, США разработали законопроект, который определяет механизм введения санкций против граждан и предприятий Китая в случае поддержки ими России в конфликте с Украиной.