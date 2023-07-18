18 июля 2023
17 июля 2023

Начальник транспортного полигона в ЯНАО украл 4,5 тонны дизтоплива

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский компрессорный завод. Челябинск, гсм, дизельное топливо, моторное масло
В Ноябрьске начальник полигона похитил 4,5 тонны дизельного топлива Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) начальник полигона муниципального предприятия «Ноябрьскспецавтотранс» за полгода похитил 4,5 тонны дизельного топлива. Для вывоза солярки он использовал свое служебное положение, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«Начальник полигона в период с октября 2022 по март 2023, используя свое служебное положение, похитил вверенное ему дизельное топливо в количестве 4 500 литров, которое реализовывал по заниженной цене своим знакомым. Своими действиями обвиняемый причинил ущерб муниципальному унитарному предприятию на общую сумму более 282 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В настоящее время его вина полностью доказана, материалы дела направлены в суд. Он обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере, с использованием служебного положения.

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В Ноябрьске (ЯНАО) начальник полигона муниципального предприятия «Ноябрьскспецавтотранс» за полгода похитил 4,5 тонны дизельного топлива. Для вывоза солярки он использовал свое служебное положение, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «Начальник полигона в период с октября 2022 по март 2023, используя свое служебное положение, похитил вверенное ему дизельное топливо в количестве 4 500 литров, которое реализовывал по заниженной цене своим знакомым. Своими действиями обвиняемый причинил ущерб муниципальному унитарному предприятию на общую сумму более 282 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. В настоящее время его вина полностью доказана, материалы дела направлены в суд. Он обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере, с использованием служебного положения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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