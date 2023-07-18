18 июля 2023

Главный фестиваль Тюменской области посмотрело больше полумиллиона людей

Фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» посмотрело больше полумиллиона людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск, тобольский кремль, виды тобольска
Фестиваль проходил в Тобольске с 29 июня по 15 июля Фото:

Музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» посетило более 42 тысяч человек, а прямые трансляции концертов посмотрело более полумиллиона. При этом и сам город получил удвоенный поток туристов, о чем рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

«Фестиваль посетило более 42 тысячи человек, проведено несколько трансляций уникальных концертов, зрителями которых стали более 110 тысяч человек. Выступление джазового квинтета Игоря Бутмана и Тюменского симфонического оркестра под управлением Юрия Медяника транслировали в виртуальных концертных залах региона, и на официальных страницах в соцсетях, которую посмотрели 514 279 человек», — рассказали в пресс-службе ТКТО.

И на концерте Бутмана, и на концерте Леонида Агутина собрали более 3000 тысяч людей на каждом из выступлений. При этом реальные цифры выше, так как на площади рядом со сценой также собралась толпа тоболяков. Привлекли зрителей и выступления государственного ансамбля народного танца «Зори Тюмени», вокал-группы «Санрайз», оркестра «Камерата Сибири» и Хоровой капеллы Тюменской филармонии.

«Лето в Тобольском Кремле» считается одним из важных PR-проектов Тюменской области. В этом году он проходит во время предвыборной кампании губернатора Моора, который также посетил фестиваль вместе с супругой. Тюменские власти пиарят фестиваль и на федеральном уровне. Замгубернатора Андрей Пантелеев устраивал пресс-конференцию, посвященную проекту, в Москве.

Ранее URA.RU сообщало, что во время концерта Леонида Агутина весь Тобольск танцевал под его песни. Тогда со своих мест встало около 3600 зрителей.

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Музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» посетило более 42 тысяч человек, а прямые трансляции концертов посмотрело более полумиллиона. При этом и сам город получил удвоенный поток туристов, о чем рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. «Фестиваль посетило более 42 тысячи человек, проведено несколько трансляций уникальных концертов, зрителями которых стали более 110 тысяч человек. Выступление джазового квинтета Игоря Бутмана и Тюменского симфонического оркестра под управлением Юрия Медяника транслировали в виртуальных концертных залах региона, и на официальных страницах в соцсетях, которую посмотрели 514 279 человек», — рассказали в пресс-службе ТКТО. И на концерте Бутмана, и на концерте Леонида Агутина собрали более 3000 тысяч людей на каждом из выступлений. При этом реальные цифры выше, так как на площади рядом со сценой также собралась толпа тоболяков. Привлекли зрителей и выступления государственного ансамбля народного танца «Зори Тюмени», вокал-группы «Санрайз», оркестра «Камерата Сибири» и Хоровой капеллы Тюменской филармонии. «Лето в Тобольском Кремле» считается одним из важных PR-проектов Тюменской области. В этом году он проходит во время предвыборной кампании губернатора Моора, который также посетил фестиваль вместе с супругой. Тюменские власти пиарят фестиваль и на федеральном уровне. Замгубернатора Андрей Пантелеев устраивал пресс-конференцию, посвященную проекту, в Москве. Ранее URA.RU сообщало, что во время концерта Леонида Агутина весь Тобольск танцевал под его песни. Тогда со своих мест встало около 3600 зрителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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