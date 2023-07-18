18 июля 2023

Екатеринбуржцы улучшили дрон «Упырь», сделав к нему дополнение. Фото

Екатеринбуржцы увеличили дальность полета дрона «Упырь» с помощью ретранслятора
© Служба новостей «URA.RU»
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Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, коптер,  дрон
Разработчики улучшают характеристики FPV-дрона «Упырь» Фото:

Для уральского FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» разработали воздушный ретранслятор, благодаря которому дальность полета увеличилась в два раза. Он также имеет собственные видеопередатчик и видеоприемник. Информация об этом появилась в telegram-канале разработчиков.

«Совершил первый полет дрон-ретранслятор „Удлинитель“ из комплекса „Упырь“. Существенно возросла дальность применения, стабильность сигнала управления и видеосвязи прям радует. [Также] нами был разработан собственный, собираемый в РФ видеопередатчик и видеоприемник, который может работать со всем имеющимся ассортиментом FPV-камер», — рассказали авторы проекта в telegram-канале «Повернутые на войне».

Видеопередатчик и видеоприемник существенно снижают эффективность средств радиоэлектронной борьбы. О FPV-дроне «Упырь» широкая общественность узнала в начале мая. Его делает команда инженеров из Екатеринбурга. Дрон предназначен для атаки по противнику в глубине фронта.

У дрона-ретранслятора «Удлинитель» из комплекса «Упырь» увеличилась дальность полета
У дрона-ретранслятора «Удлинитель» из комплекса «Упырь» увеличилась дальность полета
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Инженерный образец видеопередатчика и видеоприемника. Серийный значительно меньше по габаритам
Инженерный образец видеопередатчика и видеоприемника. Серийный значительно меньше по габаритам
Фото:

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Для уральского FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» разработали воздушный ретранслятор, благодаря которому дальность полета увеличилась в два раза. Он также имеет собственные видеопередатчик и видеоприемник. Информация об этом появилась в telegram-канале разработчиков. «Совершил первый полет дрон-ретранслятор „Удлинитель“ из комплекса „Упырь“. Существенно возросла дальность применения, стабильность сигнала управления и видеосвязи прям радует. [Также] нами был разработан собственный, собираемый в РФ видеопередатчик и видеоприемник, который может работать со всем имеющимся ассортиментом FPV-камер», — рассказали авторы проекта в telegram-канале «Повернутые на войне». Видеопередатчик и видеоприемник существенно снижают эффективность средств радиоэлектронной борьбы. О FPV-дроне «Упырь» широкая общественность узнала в начале мая. Его делает команда инженеров из Екатеринбурга. Дрон предназначен для атаки по противнику в глубине фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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