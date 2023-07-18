Для уральского FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» разработали воздушный ретранслятор, благодаря которому дальность полета увеличилась в два раза. Он также имеет собственные видеопередатчик и видеоприемник. Информация об этом появилась в telegram-канале разработчиков.
«Совершил первый полет дрон-ретранслятор „Удлинитель“ из комплекса „Упырь“. Существенно возросла дальность применения, стабильность сигнала управления и видеосвязи прям радует. [Также] нами был разработан собственный, собираемый в РФ видеопередатчик и видеоприемник, который может работать со всем имеющимся ассортиментом FPV-камер», — рассказали авторы проекта в telegram-канале «Повернутые на войне».
Видеопередатчик и видеоприемник существенно снижают эффективность средств радиоэлектронной борьбы. О FPV-дроне «Упырь» широкая общественность узнала в начале мая. Его делает команда инженеров из Екатеринбурга. Дрон предназначен для атаки по противнику в глубине фронта.
У дрона-ретранслятора «Удлинитель» из комплекса «Упырь» увеличилась дальность полета
Фото: telegram-канал «Повернутые на войне», https://t.me/voenacher
Инженерный образец видеопередатчика и видеоприемника. Серийный значительно меньше по габаритам
Фото: telegram-канал «Повернутые на войне», https://t.me/voenacher
Для уральского FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» разработали воздушный ретранслятор, благодаря которому дальность полета увеличилась в два раза. Он также имеет собственные видеопередатчик и видеоприемник. Информация об этом появилась в telegram-канале разработчиков. «Совершил первый полет дрон-ретранслятор „Удлинитель“ из комплекса „Упырь“. Существенно возросла дальность применения, стабильность сигнала управления и видеосвязи прям радует. [Также] нами был разработан собственный, собираемый в РФ видеопередатчик и видеоприемник, который может работать со всем имеющимся ассортиментом FPV-камер», — рассказали авторы проекта в telegram-канале «Повернутые на войне». Видеопередатчик и видеоприемник существенно снижают эффективность средств радиоэлектронной борьбы. О FPV-дроне «Упырь» широкая общественность узнала в начале мая. Его делает команда инженеров из Екатеринбурга. Дрон предназначен для атаки по противнику в глубине фронта.