Екатеринбуржцы улучшили дрон «Упырь», сделав к нему дополнение. Фото

Екатеринбуржцы увеличили дальность полета дрона «Упырь» с помощью ретранслятора

19 июля 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Разработчики улучшают характеристики FPV-дрона «Упырь» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для уральского FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» разработали воздушный ретранслятор, благодаря которому дальность полета увеличилась в два раза. Он также имеет собственные видеопередатчик и видеоприемник. Информация об этом появилась в telegram-канале разработчиков. «Совершил первый полет дрон-ретранслятор „Удлинитель“ из комплекса „Упырь“. Существенно возросла дальность применения, стабильность сигнала управления и видеосвязи прям радует. [Также] нами был разработан собственный, собираемый в РФ видеопередатчик и видеоприемник, который может работать со всем имеющимся ассортиментом FPV-камер», — рассказали авторы проекта в telegram-канале «Повернутые на войне». Видеопередатчик и видеоприемник существенно снижают эффективность средств радиоэлектронной борьбы. О FPV-дроне «Упырь» широкая общественность узнала в начале мая. Его делает команда инженеров из Екатеринбурга. Дрон предназначен для атаки по противнику в глубине фронта. У дрона-ретранслятора «Удлинитель» из комплекса «Упырь» увеличилась дальность полета Фото: telegram-канал «Повернутые на войне», https://t.me/voenacher Инженерный образец видеопередатчика и видеоприемника. Серийный значительно меньше по габаритам Фото: telegram-канал «Повернутые на войне», https://t.me/voenacher

Для уральского FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» разработали воздушный ретранслятор, благодаря которому дальность полета увеличилась в два раза. Он также имеет собственные видеопередатчик и видеоприемник. Информация об этом появилась в telegram-канале разработчиков. «Совершил первый полет дрон-ретранслятор „Удлинитель“ из комплекса „Упырь“. Существенно возросла дальность применения, стабильность сигнала управления и видеосвязи прям радует. [Также] нами был разработан собственный, собираемый в РФ видеопередатчик и видеоприемник, который может работать со всем имеющимся ассортиментом FPV-камер», — рассказали авторы проекта в telegram-канале «Повернутые на войне». Видеопередатчик и видеоприемник существенно снижают эффективность средств радиоэлектронной борьбы. О FPV-дроне «Упырь» широкая общественность узнала в начале мая. Его делает команда инженеров из Екатеринбурга. Дрон предназначен для атаки по противнику в глубине фронта.