03 мая 2023

В Свердловской области разработали дрон «Упырь» для ударов по противнику в глубине фронта

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Дрон «Упырь» может нести осколочно-фугасные заряды (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», который предназначен для атаки по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне спецоперации, сообщил один из представителей компании-производителя.

«FPV-дрон „Упырь“ разработан в Свердловской области, он предназначен для ударов в глубине фронта и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Первая партия дронов уже прошла испытания в зоне боевых действий», — пишет ТАСС, ссылаясь на сотрудника предприятия. Дроны были созданы с использованием 3D-принтеров.

Такой дрон может нести гранаты к РПГ-7, а также осколочно-фугасные заряды. Тактико-технические характеристики дрона не раскрываются.

Ранее URA.RU сообщало, что уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе. Летательный аппарат оснащен турбореактивной силовой установкой, благодаря которой может развивать скорость до 400 км/час.

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В Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», который предназначен для атаки по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне спецоперации, сообщил один из представителей компании-производителя. «FPV-дрон „Упырь“ разработан в Свердловской области, он предназначен для ударов в глубине фронта и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Первая партия дронов уже прошла испытания в зоне боевых действий», — пишет ТАСС, ссылаясь на сотрудника предприятия. Дроны были созданы с использованием 3D-принтеров. Такой дрон может нести гранаты к РПГ-7, а также осколочно-фугасные заряды. Тактико-технические характеристики дрона не раскрываются. Ранее URA.RU сообщало, что уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе. Летательный аппарат оснащен турбореактивной силовой установкой, благодаря которой может развивать скорость до 400 км/час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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