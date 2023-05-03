В Свердловской области разработали дрон «Упырь» для ударов по противнику в глубине фронта

04 мая 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Дрон «Упырь» может нести осколочно-фугасные заряды (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», который предназначен для атаки по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне спецоперации, сообщил один из представителей компании-производителя. «FPV-дрон „Упырь“ разработан в Свердловской области, он предназначен для ударов в глубине фронта и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Первая партия дронов уже прошла испытания в зоне боевых действий», — пишет ТАСС, ссылаясь на сотрудника предприятия. Дроны были созданы с использованием 3D-принтеров. Такой дрон может нести гранаты к РПГ-7, а также осколочно-фугасные заряды. Тактико-технические характеристики дрона не раскрываются. Ранее URA.RU сообщало, что уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе. Летательный аппарат оснащен турбореактивной силовой установкой, благодаря которой может развивать скорость до 400 км/час.

В Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», который предназначен для атаки по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне спецоперации, сообщил один из представителей компании-производителя. «FPV-дрон „Упырь“ разработан в Свердловской области, он предназначен для ударов в глубине фронта и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Первая партия дронов уже прошла испытания в зоне боевых действий», — пишет ТАСС, ссылаясь на сотрудника предприятия. Дроны были созданы с использованием 3D-принтеров. Такой дрон может нести гранаты к РПГ-7, а также осколочно-фугасные заряды. Тактико-технические характеристики дрона не раскрываются. Ранее URA.RU сообщало, что уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе. Летательный аппарат оснащен турбореактивной силовой установкой, благодаря которой может развивать скорость до 400 км/час.