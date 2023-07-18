18 июля 2023

Профессии учителей и врачей перестали быть самыми востребованными в Кургане. Скрин

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Мэрия Кургана озвучила самые популярные профессии Фото:

В Кургане учителя и врачи не вошли в список самых востребованных профессий. Информация о ситуации на рынке труда на июль опубликована на сайте администрации города.

«Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 01.07.2023 года. Слесарь механосборочных работ — 225 вакансий. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением — 120. Наладчик автоматов и полуавтоматов — 95», — указано в документе на сайте мэрии. При этом вакансии врачей и учителей не вошли в список самых популярных профессий.

Также, по данным на первое июля, в топ-10 самых востребованных профессий вошли: термист, наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, диспетчер, водитель автомобиля, менеджер по продажам, инженер и токарь-револьверщик. Всего на них открыто около 200 вакантных мест.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана назвали самые востребованные профессии. По данным на июнь, в них вошли слесари, газосвращики, учителя и токари. А в конце 2022 года в топ-10 также входили врачи.

Власти Кургана озвучили самые популярные профессии на первое июля 2023 года
Власти Кургана озвучили самые популярные профессии на первое июля 2023 года

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В Кургане учителя и врачи не вошли в список самых востребованных профессий. Информация о ситуации на рынке труда на июль опубликована на сайте администрации города. «Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 01.07.2023 года. Слесарь механосборочных работ — 225 вакансий. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением — 120. Наладчик автоматов и полуавтоматов — 95», — указано в документе на сайте мэрии. При этом вакансии врачей и учителей не вошли в список самых популярных профессий. Также, по данным на первое июля, в топ-10 самых востребованных профессий вошли: термист, наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, диспетчер, водитель автомобиля, менеджер по продажам, инженер и токарь-револьверщик. Всего на них открыто около 200 вакантных мест. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана назвали самые востребованные профессии. По данным на июнь, в них вошли слесари, газосвращики, учителя и токари. А в конце 2022 года в топ-10 также входили врачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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