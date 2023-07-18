Жители Кургана заметили змею на крыше торгово-развлекательного центра «Стрекоза». Об этом сообщается на социальных сетях.
«Змея на крыше „Стрекозы“. Будьте осторожны», — так подписан пост в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях пользователи удивились тому, как змея попала на крышу здания. «Смерч занес, они у нас уже не редкость», — пишет подписчик группы. Также пользователи отмечают, что на эту крышу никто и не смог бы попасть, поэтому это змея вряд ли будет опасной для посетителей ТРЦ.
Ранее URA.RU писало, что курганцы на популярном пляже заметили змею. Жители города перепутали рептилию с гадюкой. Однако это был уж.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.