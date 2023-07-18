18 июля 2023

Курганцы заметили змею на крыше ТРЦ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акватеррариум. Пермь, змея, питон, террариум, рептилии, пресмыкающиеся, акватеррариум
На крыше ТРЦ «Стрекоза» обитает змея (архивное фото) Фото:

Жители Кургана заметили змею на крыше торгово-развлекательного центра «Стрекоза». Об этом сообщается на социальных сетях.

«Змея на крыше „Стрекозы“. Будьте осторожны», — так подписан пост в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи удивились тому, как змея попала на крышу здания. «Смерч занес, они у нас уже не редкость», — пишет подписчик группы. Также пользователи отмечают, что на эту крышу никто и не смог бы попасть, поэтому это змея вряд ли будет опасной для посетителей ТРЦ.

Ранее URA.RU писало, что курганцы на популярном пляже заметили змею. Жители города перепутали рептилию с гадюкой. Однако это был уж.

По крыше курганского ТРЦ ползает змея
По крыше курганского ТРЦ ползает змея
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана заметили змею на крыше торгово-развлекательного центра «Стрекоза». Об этом сообщается на социальных сетях. «Змея на крыше „Стрекозы“. Будьте осторожны», — так подписан пост в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи удивились тому, как змея попала на крышу здания. «Смерч занес, они у нас уже не редкость», — пишет подписчик группы. Также пользователи отмечают, что на эту крышу никто и не смог бы попасть, поэтому это змея вряд ли будет опасной для посетителей ТРЦ. Ранее URA.RU писало, что курганцы на популярном пляже заметили змею. Жители города перепутали рептилию с гадюкой. Однако это был уж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...