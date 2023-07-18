Курганцы заметили змею на крыше ТРЦ. Фото

19 июля 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

На крыше ТРЦ «Стрекоза» обитает змея (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Кургана заметили змею на крыше торгово-развлекательного центра «Стрекоза». Об этом сообщается на социальных сетях. «Змея на крыше „Стрекозы“. Будьте осторожны», — так подписан пост в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи удивились тому, как змея попала на крышу здания. «Смерч занес, они у нас уже не редкость», — пишет подписчик группы. Также пользователи отмечают, что на эту крышу никто и не смог бы попасть, поэтому это змея вряд ли будет опасной для посетителей ТРЦ. Ранее URA.RU писало, что курганцы на популярном пляже заметили змею. Жители города перепутали рептилию с гадюкой. Однако это был уж. По крыше курганского ТРЦ ползает змея Фото: группа «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Кургана заметили змею на крыше торгово-развлекательного центра «Стрекоза». Об этом сообщается на социальных сетях. «Змея на крыше „Стрекозы“. Будьте осторожны», — так подписан пост в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи удивились тому, как змея попала на крышу здания. «Смерч занес, они у нас уже не редкость», — пишет подписчик группы. Также пользователи отмечают, что на эту крышу никто и не смог бы попасть, поэтому это змея вряд ли будет опасной для посетителей ТРЦ. Ранее URA.RU писало, что курганцы на популярном пляже заметили змею. Жители города перепутали рептилию с гадюкой. Однако это был уж.