Тюменские военные выбрали название новому боевому подразделению

Новое именное подразделение военных, созданное в Тюменской области, будет носить название «Иртыш». Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.
«Название подразделения — „Иртыш“, выбрали бойцы на общем собрании. Это подразделение — аналог „Тобола“, который уже год успешно выполняет задачи на всех участках фронта в зоне специальной военной операции», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области.
Как сообщалось ранее, в состав «Иртыша» вошли контрактники из Тюменской области, Дальнего Востока, Кавказа и жители Ульяновска. У всех мужчин есть опыт участия в боевых действиях.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области созданы и другие спецподразделения Минобороны. Это «Тобол», «Сибирь» и «Тайга».
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