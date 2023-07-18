18 июля 2023

Тюменские военные выбрали название новому боевому подразделению

В Тюменской области для участия в СВО создано боевое подразделение «Иртыш»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
После боевого слаживания мужчины отправятся на СВО (архивное фото) Фото:

Новое именное подразделение военных, созданное в Тюменской области, будет носить название «Иртыш». Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«Название подразделения — „Иртыш“, выбрали бойцы на общем собрании. Это подразделение — аналог „Тобола“, который уже год успешно выполняет задачи на всех участках фронта в зоне специальной военной операции», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Как сообщалось ранее, в состав «Иртыша» вошли контрактники из Тюменской области, Дальнего Востока, Кавказа и жители Ульяновска. У всех мужчин есть опыт участия в боевых действиях.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области созданы и другие спецподразделения Минобороны. Это «Тобол», «Сибирь» и «Тайга».

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Новое именное подразделение военных, созданное в Тюменской области, будет носить название «Иртыш». Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Название подразделения — „Иртыш“, выбрали бойцы на общем собрании. Это подразделение — аналог „Тобола“, который уже год успешно выполняет задачи на всех участках фронта в зоне специальной военной операции», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. Как сообщалось ранее, в состав «Иртыша» вошли контрактники из Тюменской области, Дальнего Востока, Кавказа и жители Ульяновска. У всех мужчин есть опыт участия в боевых действиях. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области созданы и другие спецподразделения Минобороны. Это «Тобол», «Сибирь» и «Тайга».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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