Тюменские военные выбрали название новому боевому подразделению

В Тюменской области для участия в СВО создано боевое подразделение «Иртыш»

19 июля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

После боевого слаживания мужчины отправятся на СВО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новое именное подразделение военных, созданное в Тюменской области, будет носить название «Иртыш». Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Название подразделения — „Иртыш“, выбрали бойцы на общем собрании. Это подразделение — аналог „Тобола“, который уже год успешно выполняет задачи на всех участках фронта в зоне специальной военной операции», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. Как сообщалось ранее, в состав «Иртыша» вошли контрактники из Тюменской области, Дальнего Востока, Кавказа и жители Ульяновска. У всех мужчин есть опыт участия в боевых действиях. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области созданы и другие спецподразделения Минобороны. Это «Тобол», «Сибирь» и «Тайга».

Новое именное подразделение военных, созданное в Тюменской области, будет носить название «Иртыш». Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Название подразделения — „Иртыш“, выбрали бойцы на общем собрании. Это подразделение — аналог „Тобола“, который уже год успешно выполняет задачи на всех участках фронта в зоне специальной военной операции», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. Как сообщалось ранее, в состав «Иртыша» вошли контрактники из Тюменской области, Дальнего Востока, Кавказа и жители Ульяновска. У всех мужчин есть опыт участия в боевых действиях. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области созданы и другие спецподразделения Минобороны. Это «Тобол», «Сибирь» и «Тайга».