Свердловский губернатор проинспектировал новый экокластер в Нижнем Тагиле. Фото, видео

19 июля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев (на фото крайний слева) посетил тагильский экокластер Фото: Информационный портал Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил строящиеся мусороперерабатывающий комплекс и полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Нижнем Тагиле. Проект реализует «Облкоммунэнерго», генподрядчиком выступает группа компаний «Интертехэлектро». По словам генерального директора «Облкомуннэнерго» Дмитрия Буданова, комплекс станет крупнейшим поставщиком ресурсов для российских компаний, использующих вторсырье. «Применяемые технологии положительно зарекомендовали себя по всему миру: в случаях, когда это возможно, ТКО будут перерабатываться повторно. Например, из органических отходов мы будем получать экологичный техногрунт, который применяется для восстановления почвенного покрова свалок», — рассказал Дмитрий Буданов. В настоящий момент площадка готова к приему и установке необходимого оборудования. Уже сделан барабанный грохот, позволяющий производить автоматическое разделение отходов на группы в зависимости от их размера. Идет монтаж газовой котельной. В ближайшее время планируется поступление ключевого оборудования: прессов и сепараторов, которые позволят уменьшать объем отходов и разделять их по типам. Дмитрий Буданов добавил, что на предприятии появятся почти три сотни рабочих мест, снизится нагрузка на окружающую среду. Мощность комплекса составит 185 тысяч тонн в год. Будет создан участок компостирования на 54 тысячи тонн и участок подготовки альтернативного топлива из отходов на 14,5 тысяч тонн. Отходы, которые не подлежат переработке, будут отправлять на полигон для захоронения, его мощность 125,5 тонн в год. Также применяемые технологии позволят исключить возможность возгораний и попадания в грунт загрязняющих веществ. Видео: telegram-канал «Свердловский пул» Фото: Информационный портал Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил строящиеся мусороперерабатывающий комплекс и полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Нижнем Тагиле. Проект реализует «Облкоммунэнерго», генподрядчиком выступает группа компаний «Интертехэлектро». По словам генерального директора «Облкомуннэнерго» Дмитрия Буданова, комплекс станет крупнейшим поставщиком ресурсов для российских компаний, использующих вторсырье. «Применяемые технологии положительно зарекомендовали себя по всему миру: в случаях, когда это возможно, ТКО будут перерабатываться повторно. Например, из органических отходов мы будем получать экологичный техногрунт, который применяется для восстановления почвенного покрова свалок», — рассказал Дмитрий Буданов. В настоящий момент площадка готова к приему и установке необходимого оборудования. Уже сделан барабанный грохот, позволяющий производить автоматическое разделение отходов на группы в зависимости от их размера. Идет монтаж газовой котельной. В ближайшее время планируется поступление ключевого оборудования: прессов и сепараторов, которые позволят уменьшать объем отходов и разделять их по типам. Дмитрий Буданов добавил, что на предприятии появятся почти три сотни рабочих мест, снизится нагрузка на окружающую среду. Мощность комплекса составит 185 тысяч тонн в год. Будет создан участок компостирования на 54 тысячи тонн и участок подготовки альтернативного топлива из отходов на 14,5 тысяч тонн. Отходы, которые не подлежат переработке, будут отправлять на полигон для захоронения, его мощность 125,5 тонн в год. Также применяемые технологии позволят исключить возможность возгораний и попадания в грунт загрязняющих веществ. Видео: telegram-канал «Свердловский пул»