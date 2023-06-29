Новый тагильский завод изменит экологию и экономику Урала

Проект уже оценил мэр Пинаев

30 июня 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Мэр Владислав Пинаев (на фото справа) и Дмитрий Буданов оценили мусоросортировочный комплекс Фото: пресс-служба «Облкоммунэнерго» В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного комплекса. Проект уникальный: он включает в себя завод с отечественным оборудованием и современный полигон. Запуск комплекса планируют на конец 2023 года. 29 июня строительную площадку посетил глава города Владислав Пинаев, представители СМИ и общественности. Новый полигон будет соответствовать всем нормам экологии Фото: пресс-служба «Облкоммунэнерго» Мусоросортировочный комплекс строит «Облкоммунэнерго», генподрядчиком является «Интертехэлектро». «Мы заключили концессию с правительством Свердловской области. Она стала первой в регионе в сфере обращения с отходами. Мы тесно взаимодействуем с администрацией Нижнетагильского городского округа и региональными властями. Благодаря такой надежной поддержке смогли реализовать уникальный проект: экологичный и современный», — рассказал гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Фото: пресс-служба «Облкоммунэнерго» Сейчас все отходы Нижнего Тагила свозят на единственный действующий полигон, но он переполнен. «Комплекс жизненно необходим. У нас остался один полигон рядом с Кушвинским трактом. И мы туда отправляем мусор по одной простой причине: просто возить его больше некуда», — сказал Владислав Пинаев. На новый полигон будут направлять отходы из Тагила, Верхней и Нижней Туры, Кушвы. И большая часть из них после сортировки превратится во вторсырье: бумагу и картон, стекло, черные и цветные металлы, пластмассы, полимеры и RDF-топливо. Такой подход позволяет отправлять на захоронение лишь половину отходов, поступающих на завод. Мусоросортировочный комплекс станет крупнейшим поставщиком вторсырья и позволит создать в регионе экономику замкнутого цикла. Завод начнет работу в конце 2023 года Фото: пресс-служба «Облкоммунэнерго» Хотя на проектную мощность переработки он выйдет только в следующем году, свердловские предприятия уже сейчас готовы к сотрудничеству. Например, Нижнетагильский металлургический комбинат нуждается в металлическом ломе. Его на заводе используют еще со времен промышленников Демидовых. А RDF-топливо (его делают после переработки текстиля, резины, кожи, дерева) можно применять в печах цементных или металлургических заводов в качестве основного или дополнительного источника горючего. Работа комплекса будет почти полностью автоматизирована. Практически все оборудование здесь отечественное, частично сделано на «Курганском заводе комплексных технологий». В ходе экскурсии мэру показали барабанный грохот, где отбираются органические отходы, из которых на участке компостирования изготавливают техногрунт. Это важный материал, позволяющий проводить восстановление земли на закрытых свалках, сохранять плодородность почвы и улучшать окружающую среду. В барабане от общей массы отходов отделяются мелкие частицы, размер которых не превышает 70 мм. Как объяснили в «Облкоммунэнерго», в основном в отсев попадают пищевой мусор и органика. Затем они направляются в специальные климатические камеры на просушку. Благодаря этому отходы теряют до 40% своего объема. При этом, во время компостирования органика не гниет и не выделяет так называемый «свалочный газ», он опасен, так как легко воспламеняется и создает угрозу пожаров. Владислав Пинаев (слева) отметил важность нового завода Фото: пресс-служба «Облкоммунэнерго» Также современные технологии полностью нивелируют влияние полигона на грунтовые воды. Противофильтрационный экран превратит жидкость, образуемую на полигоне от дождя и некоторых видов отходов, в обычную воду. Она будет использоваться для работы сортировочного комплекса. «Таких технологий нет не только в Свердловской области, таких технологий нет даже в Уральском федеральном округе. Этот завод в меньшей степени мы строим для себя, в большей — для последующих поколений», — сказал мэр Пинаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного комплекса. Проект уникальный: он включает в себя завод с отечественным оборудованием и современный полигон. Запуск комплекса планируют на конец 2023 года. 29 июня строительную площадку посетил глава города Владислав Пинаев, представители СМИ и общественности. Мусоросортировочный комплекс строит «Облкоммунэнерго», генподрядчиком является «Интертехэлектро». «Мы заключили концессию с правительством Свердловской области. Она стала первой в регионе в сфере обращения с отходами. Мы тесно взаимодействуем с администрацией Нижнетагильского городского округа и региональными властями. Благодаря такой надежной поддержке смогли реализовать уникальный проект: экологичный и современный», — рассказал гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Сейчас все отходы Нижнего Тагила свозят на единственный действующий полигон, но он переполнен. «Комплекс жизненно необходим. У нас остался один полигон рядом с Кушвинским трактом. И мы туда отправляем мусор по одной простой причине: просто возить его больше некуда», — сказал Владислав Пинаев. На новый полигон будут направлять отходы из Тагила, Верхней и Нижней Туры, Кушвы. И большая часть из них после сортировки превратится во вторсырье: бумагу и картон, стекло, черные и цветные металлы, пластмассы, полимеры и RDF-топливо. Такой подход позволяет отправлять на захоронение лишь половину отходов, поступающих на завод. Мусоросортировочный комплекс станет крупнейшим поставщиком вторсырья и позволит создать в регионе экономику замкнутого цикла. Хотя на проектную мощность переработки он выйдет только в следующем году, свердловские предприятия уже сейчас готовы к сотрудничеству. Например, Нижнетагильский металлургический комбинат нуждается в металлическом ломе. Его на заводе используют еще со времен промышленников Демидовых. А RDF-топливо (его делают после переработки текстиля, резины, кожи, дерева) можно применять в печах цементных или металлургических заводов в качестве основного или дополнительного источника горючего. Работа комплекса будет почти полностью автоматизирована. Практически все оборудование здесь отечественное, частично сделано на «Курганском заводе комплексных технологий». В ходе экскурсии мэру показали барабанный грохот, где отбираются органические отходы, из которых на участке компостирования изготавливают техногрунт. Это важный материал, позволяющий проводить восстановление земли на закрытых свалках, сохранять плодородность почвы и улучшать окружающую среду. В барабане от общей массы отходов отделяются мелкие частицы, размер которых не превышает 70 мм. Как объяснили в «Облкоммунэнерго», в основном в отсев попадают пищевой мусор и органика. Затем они направляются в специальные климатические камеры на просушку. Благодаря этому отходы теряют до 40% своего объема. При этом, во время компостирования органика не гниет и не выделяет так называемый «свалочный газ», он опасен, так как легко воспламеняется и создает угрозу пожаров. Также современные технологии полностью нивелируют влияние полигона на грунтовые воды. Противофильтрационный экран превратит жидкость, образуемую на полигоне от дождя и некоторых видов отходов, в обычную воду. Она будет использоваться для работы сортировочного комплекса. «Таких технологий нет не только в Свердловской области, таких технологий нет даже в Уральском федеральном округе. Этот завод в меньшей степени мы строим для себя, в большей — для последующих поколений», — сказал мэр Пинаев.