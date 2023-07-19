Прокуратура проводит проверку из-за унижения детей из ХМАО в лагере под Екатеринбургом

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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки, детская комната
После возвращения из лагеря под Екатеринбургом дети пожаловались на унижения и грубость со стороны воспитателей Фото:

Прокуратура Свердловской области проводит проверку из-за сообщений об унижении и избиении детей из ХМАО в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме под Екатеринбургом. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU пояснили, что основанием для выезда проверяющих стали публикации в средствах массовой информации.

«Прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о противоправных действиях со стороны сотрудников загородного оздоровительного лагеря „Медная горка“ в отношении детей, прибывших из ХМАО-Югра. Несовершеннолетние заявили о неподобающем отношении к ним со стороны сотрудников лагеря в период смены, в том числе об оскорблении, нанесении телесных повреждений одному из подростков. Заявления в прокуратуру от законных представителей не поступали», — сообщили в пресс-службе.

После возвращения из лагеря дети пожаловались родителям, что воспитатели называли их «северными оленями», наблюдали за ребятами во время переодевания и принятия душа, запрещали сообщать о происходящем родным. В ходе выездного мероприятия сотрудники прокуратуры выяснят, что на самом деле происходило в лагере, оценят, насколько обоснованы жалобы детей и достоверны публикации в СМИ. Проверка займет порядка 30 дней.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отправят школьников в детские лагеря Тюменской области. Стоимость путевок сравнима с ценой туров в турецкие отели.

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Прокуратура Свердловской области проводит проверку из-за сообщений об унижении и избиении детей из ХМАО в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме под Екатеринбургом. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU пояснили, что основанием для выезда проверяющих стали публикации в средствах массовой информации. «Прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о противоправных действиях со стороны сотрудников загородного оздоровительного лагеря „Медная горка“ в отношении детей, прибывших из ХМАО-Югра. Несовершеннолетние заявили о неподобающем отношении к ним со стороны сотрудников лагеря в период смены, в том числе об оскорблении, нанесении телесных повреждений одному из подростков. Заявления в прокуратуру от законных представителей не поступали», — сообщили в пресс-службе. После возвращения из лагеря дети пожаловались родителям, что воспитатели называли их «северными оленями», наблюдали за ребятами во время переодевания и принятия душа, запрещали сообщать о происходящем родным. В ходе выездного мероприятия сотрудники прокуратуры выяснят, что на самом деле происходило в лагере, оценят, насколько обоснованы жалобы детей и достоверны публикации в СМИ. Проверка займет порядка 30 дней. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отправят школьников в детские лагеря Тюменской области. Стоимость путевок сравнима с ценой туров в турецкие отели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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