В Кургане из-за аварии десятки домов, больницы и детсады остались без воды. Список

19 июля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Бригады «Водного союза» устраняют аварию на водопроводе по улице Ястрежембского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в связи с устранением аварии на водопроводе десятки многоквартирных и частных домов в поселке Ново-Северный остались без водоснабжения. Под отключение также попали школы, детские сады и больницы, сообщает пресс-служба ООО «Водный союз». «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу — ул. Ястрежембского,39А без холодного водоснабжения остались многоквартирные и частные дома, два корпуса школы №9, детские сады №90 и 103, детская поликлиника, Центр борьбы со спидом», — говорится в сообщении компании. Скрин: ООО «Водный союз», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/kwater45 Ранее URA.RU писало про масштабную реконструкцию Арбинских очистных сооружений в Кургане. Из-за работ город Кургана оставался без воды на два дня.

В Кургане в связи с устранением аварии на водопроводе десятки многоквартирных и частных домов в поселке Ново-Северный остались без водоснабжения. Под отключение также попали школы, детские сады и больницы, сообщает пресс-служба ООО «Водный союз». «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу — ул. Ястрежембского,39А без холодного водоснабжения остались многоквартирные и частные дома, два корпуса школы №9, детские сады №90 и 103, детская поликлиника, Центр борьбы со спидом», — говорится в сообщении компании. Ранее URA.RU писало про масштабную реконструкцию Арбинских очистных сооружений в Кургане. Из-за работ город Кургана оставался без воды на два дня.