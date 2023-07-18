18 июля 2023

В Кургане из-за аварии десятки домов, больницы и детсады остались без воды. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Бригады «Водного союза» устраняют аварию на водопроводе по улице Ястрежембского Фото:

В Кургане в связи с устранением аварии на водопроводе десятки многоквартирных и частных домов в поселке Ново-Северный остались без водоснабжения. Под отключение также попали школы, детские сады и больницы, сообщает пресс-служба ООО «Водный союз».

«В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу — ул. Ястрежембского,39А без холодного водоснабжения остались многоквартирные и частные дома, два корпуса школы №9, детские сады №90 и 103, детская поликлиника, Центр борьбы со спидом», — говорится в сообщении компании.

Ранее URA.RU писало про масштабную реконструкцию Арбинских очистных сооружений в Кургане. Из-за работ город Кургана оставался без воды на два дня.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в связи с устранением аварии на водопроводе десятки многоквартирных и частных домов в поселке Ново-Северный остались без водоснабжения. Под отключение также попали школы, детские сады и больницы, сообщает пресс-служба ООО «Водный союз». «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу — ул. Ястрежембского,39А без холодного водоснабжения остались многоквартирные и частные дома, два корпуса школы №9, детские сады №90 и 103, детская поликлиника, Центр борьбы со спидом», — говорится в сообщении компании. Ранее URA.RU писало про масштабную реконструкцию Арбинских очистных сооружений в Кургане. Из-за работ город Кургана оставался без воды на два дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...