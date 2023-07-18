В Кургане в связи с устранением аварии на водопроводе десятки многоквартирных и частных домов в поселке Ново-Северный остались без водоснабжения. Под отключение также попали школы, детские сады и больницы, сообщает пресс-служба ООО «Водный союз».
«В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу — ул. Ястрежембского,39А без холодного водоснабжения остались многоквартирные и частные дома, два корпуса школы №9, детские сады №90 и 103, детская поликлиника, Центр борьбы со спидом», — говорится в сообщении компании.
Ранее URA.RU писало про масштабную реконструкцию Арбинских очистных сооружений в Кургане. Из-за работ город Кургана оставался без воды на два дня.
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