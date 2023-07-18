Мэрия Нефтеюганска разбирается со скандалом с детским лагерем под Екатеринбургом

Власти Нефтеюганска встретились с родителями школьников, которые пожаловались на отдых в лагере «Медная горка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Нефтеюганска разбирается в скандале с детским лагерем «Медная горка» под Екатеринбургом, где югорские школьники пожаловались на оскорбления и унижения во время отдыха. Об этом URA.RU сообщил источник в городской администрации.

«На встречу в мэрию приглашены родители школьников, которые пожаловались условия пребывания в лагере по возвращению домой. Во второй смене от Нефтеюганска было 35 человек. По прибытии на железнодорожный вокзал Пыть-Яха жалоб от них не поступало. Но затем появились возмущенные посты в соцсетях. Сейчас туристической фирме, которая занималась организацией отдыха, от администрации Нефтеюганска поступила претензия», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что нефтеюганские школьники ездили в этот лагерь с 2011 года и до этого момента нареканий и проблем не возникало.

В пресс-службе администрации Нефтеюганска не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В самом лагере «Медная горка» также не ответили на звонок URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Свердловской области начала проверку из-за сообщений об унижении и избиении детей из ХМАО в лагере «Медная горка». После возвращения из лагеря дети пожаловались родителям, что воспитатели называли их «северными оленями», наблюдали за ребятами во время переодевания и принятия душа, запрещали сообщать о происходящем родным.