18 июля 2023

Мэрия Нефтеюганска разбирается со скандалом с детским лагерем под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний лагерь "Каменный цветок". Екатеринбург, эвакуация, комната, номер, детский лагерь, палата, запасный выход
Власти Нефтеюганска встретились с родителями школьников, которые пожаловались на отдых в лагере «Медная горка» Фото:

Мэрия Нефтеюганска разбирается в скандале с детским лагерем «Медная горка» под Екатеринбургом, где югорские школьники пожаловались на оскорбления и унижения во время отдыха. Об этом URA.RU сообщил источник в городской администрации.

«На встречу в мэрию приглашены родители школьников, которые пожаловались условия пребывания в лагере по возвращению домой. Во второй смене от Нефтеюганска было 35 человек. По прибытии на железнодорожный вокзал Пыть-Яха жалоб от них не поступало. Но затем появились возмущенные посты в соцсетях. Сейчас туристической фирме, которая занималась организацией отдыха, от администрации Нефтеюганска поступила претензия», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что нефтеюганские школьники ездили в этот лагерь с 2011 года и до этого момента нареканий и проблем не возникало.

В пресс-службе администрации Нефтеюганска не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В самом лагере «Медная горка» также не ответили на звонок URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Свердловской области начала проверку из-за сообщений об унижении и избиении детей из ХМАО в лагере «Медная горка». После возвращения из лагеря дети пожаловались родителям, что воспитатели называли их «северными оленями», наблюдали за ребятами во время переодевания и принятия душа, запрещали сообщать о происходящем родным.

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Мэрия Нефтеюганска разбирается в скандале с детским лагерем «Медная горка» под Екатеринбургом, где югорские школьники пожаловались на оскорбления и унижения во время отдыха. Об этом URA.RU сообщил источник в городской администрации. «На встречу в мэрию приглашены родители школьников, которые пожаловались условия пребывания в лагере по возвращению домой. Во второй смене от Нефтеюганска было 35 человек. По прибытии на железнодорожный вокзал Пыть-Яха жалоб от них не поступало. Но затем появились возмущенные посты в соцсетях. Сейчас туристической фирме, которая занималась организацией отдыха, от администрации Нефтеюганска поступила претензия», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что нефтеюганские школьники ездили в этот лагерь с 2011 года и до этого момента нареканий и проблем не возникало. В пресс-службе администрации Нефтеюганска не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В самом лагере «Медная горка» также не ответили на звонок URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Свердловской области начала проверку из-за сообщений об унижении и избиении детей из ХМАО в лагере «Медная горка». После возвращения из лагеря дети пожаловались родителям, что воспитатели называли их «северными оленями», наблюдали за ребятами во время переодевания и принятия душа, запрещали сообщать о происходящем родным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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