Салехардец пойдет под суд за вылов 222 рыб

Житель Салехарда пойдет под суд за незаконную рыбалку, на которой поймал 222 рыбы. Об этом сообщает транспортная прокуратура ЯНАО.
«8 июля сотрудники линейного пункта полиции в речном порту города Салехард совместно с работниками территориального управления Росрыболовства задержали ранее не судимого 18-летнего местного жителя, который вылавливал рыбу неводом на запрещенном для промысла участке реки Щучья. Полицейские остановили молодого человека в тот момент, когда он на моторной лодке собирался покинуть место рыбалки вместе с уловом. Осмотрев плавсредство нарушителя, стражи порядка обнаружили внутри 222 экземпляра ряпушки», — рассказали в ведомстве.
По данным прокуратуры, нарушитель нанес ущерб природе на 111 тысяч рублей. В отношении ямальца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 1 статьи 256 УК РФ — ему грозит до двух лет колонии.
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