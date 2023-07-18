18 июля 2023

Салехардец пойдет под суд за вылов 222 рыб

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
Ямалец незаконно рыбачил на реке Щучья Фото:

Житель Салехарда пойдет под суд за незаконную рыбалку, на которой поймал 222 рыбы. Об этом сообщает транспортная прокуратура ЯНАО.

«8 июля сотрудники линейного пункта полиции в речном порту города Салехард совместно с работниками территориального управления Росрыболовства задержали ранее не судимого 18-летнего местного жителя, который вылавливал рыбу неводом на запрещенном для промысла участке реки Щучья. Полицейские остановили молодого человека в тот момент, когда он на моторной лодке собирался покинуть место рыбалки вместе с уловом. Осмотрев плавсредство нарушителя, стражи порядка обнаружили внутри 222 экземпляра ряпушки», — рассказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, нарушитель нанес ущерб природе на 111 тысяч рублей. В отношении ямальца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 1 статьи 256 УК РФ — ему грозит до двух лет колонии.

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Житель Салехарда пойдет под суд за незаконную рыбалку, на которой поймал 222 рыбы. Об этом сообщает транспортная прокуратура ЯНАО. «8 июля сотрудники линейного пункта полиции в речном порту города Салехард совместно с работниками территориального управления Росрыболовства задержали ранее не судимого 18-летнего местного жителя, который вылавливал рыбу неводом на запрещенном для промысла участке реки Щучья. Полицейские остановили молодого человека в тот момент, когда он на моторной лодке собирался покинуть место рыбалки вместе с уловом. Осмотрев плавсредство нарушителя, стражи порядка обнаружили внутри 222 экземпляра ряпушки», — рассказали в ведомстве. По данным прокуратуры, нарушитель нанес ущерб природе на 111 тысяч рублей. В отношении ямальца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 1 статьи 256 УК РФ — ему грозит до двух лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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