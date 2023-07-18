Посетителей поликлиники №5 вывели на улицу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени пациентов и персонал эвакуировали из поликлиники №5, расположенной на Московском тракте. Об этом с места происшествия передает фотокорреспондент URA.RU.

«Вывели из поликлиники всех посетителей и врачей. Здание якобы заминировано, кинологи проверяют», — рассказал журналист.

Агентство обратилось в правоохранительные органы за комментарием — ответ они от них ожидается. В департаменте здравоохранения Тюменской области также обещали прокомментировать ситуацию позднее.