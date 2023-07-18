18 июля 2023

В Тюмени эвакуировали людей из поликлиники. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация поликлиника 5. Тюмень
Посетителей поликлиники №5 вывели на улицу Фото:

В Тюмени пациентов и персонал эвакуировали из поликлиники №5, расположенной на Московском тракте. Об этом с места происшествия передает фотокорреспондент URA.RU.

«Вывели из поликлиники всех посетителей и врачей. Здание якобы заминировано, кинологи проверяют», — рассказал журналист.

Агентство обратилось в правоохранительные органы за комментарием — ответ они от них ожидается. В департаменте здравоохранения Тюменской области также обещали прокомментировать ситуацию позднее.

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В Тюмени пациентов и персонал эвакуировали из поликлиники №5, расположенной на Московском тракте. Об этом с места происшествия передает фотокорреспондент URA.RU. «Вывели из поликлиники всех посетителей и врачей. Здание якобы заминировано, кинологи проверяют», — рассказал журналист. Агентство обратилось в правоохранительные органы за комментарием — ответ они от них ожидается. В департаменте здравоохранения Тюменской области также обещали прокомментировать ситуацию позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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