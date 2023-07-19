Жительницу Кургана пытались обмануть при попытке снять квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, аренда квартир
Оба лже-риелтора связывались с женщиной в мессенджере WhatsApp Фото:

В Кургане лже-риелторы пытались обмануть женщину, желающую выгодно снять квартиру. Об этом URA.RU рассказала читательница. С обманом она столкнулась дважды.

«Стоимость жилья в объявлении была ниже рыночной. Меня попросили сначала оплатить риелторские услуги, после чего якобы предоставят контакты собственника жилья. Это очень насторожило», — рассказала читательница. Также она отметила, что нашла объявление о сдаче квартиры в аренду на непопулярном ресурсе поиска жилья в интернете.

Со слов читательницы, обе квартиры выглядели слишком хорошо для заявленной стоимости. Риелторы связывались с потенциальной жертвой в мессенджере WhatsApp. Представляли мошенники интересы разных агентств недвижимости. Женщина, не поверив на слово, проверила информацию об агентствах в интернете. Первое, согласно рассказу читательницы, было ликвидировано и услуги не предоставляло. Второе является действующим по официальным документам около года, хотя на сайте агентства было указано 20 лет работы. В итоге женщина не пострадала, отказавшись от услуг.

Ранее URA.RU стало известно, что недобросовестные риелторы Кургана подсказывают продавцам методы обмана покупателей. Делятся также и более честными советами.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане лже-риелторы пытались обмануть женщину, желающую выгодно снять квартиру. Об этом URA.RU рассказала читательница. С обманом она столкнулась дважды. «Стоимость жилья в объявлении была ниже рыночной. Меня попросили сначала оплатить риелторские услуги, после чего якобы предоставят контакты собственника жилья. Это очень насторожило», — рассказала читательница. Также она отметила, что нашла объявление о сдаче квартиры в аренду на непопулярном ресурсе поиска жилья в интернете. Со слов читательницы, обе квартиры выглядели слишком хорошо для заявленной стоимости. Риелторы связывались с потенциальной жертвой в мессенджере WhatsApp. Представляли мошенники интересы разных агентств недвижимости. Женщина, не поверив на слово, проверила информацию об агентствах в интернете. Первое, согласно рассказу читательницы, было ликвидировано и услуги не предоставляло. Второе является действующим по официальным документам около года, хотя на сайте агентства было указано 20 лет работы. В итоге женщина не пострадала, отказавшись от услуг. Ранее URA.RU стало известно, что недобросовестные риелторы Кургана подсказывают продавцам методы обмана покупателей. Делятся также и более честными советами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...