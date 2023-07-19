Жительницу Кургана пытались обмануть при попытке снять квартиру

Оба лже-риелтора связывались с женщиной в мессенджере WhatsApp Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане лже-риелторы пытались обмануть женщину, желающую выгодно снять квартиру. Об этом URA.RU рассказала читательница. С обманом она столкнулась дважды.

«Стоимость жилья в объявлении была ниже рыночной. Меня попросили сначала оплатить риелторские услуги, после чего якобы предоставят контакты собственника жилья. Это очень насторожило», — рассказала читательница. Также она отметила, что нашла объявление о сдаче квартиры в аренду на непопулярном ресурсе поиска жилья в интернете.

Со слов читательницы, обе квартиры выглядели слишком хорошо для заявленной стоимости. Риелторы связывались с потенциальной жертвой в мессенджере WhatsApp. Представляли мошенники интересы разных агентств недвижимости. Женщина, не поверив на слово, проверила информацию об агентствах в интернете. Первое, согласно рассказу читательницы, было ликвидировано и услуги не предоставляло. Второе является действующим по официальным документам около года, хотя на сайте агентства было указано 20 лет работы. В итоге женщина не пострадала, отказавшись от услуг.

Ранее URA.RU стало известно, что недобросовестные риелторы Кургана подсказывают продавцам методы обмана покупателей. Делятся также и более честными советами.