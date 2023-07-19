Директор ЦПКиО в Екатеринбурге раскрыл, что происходит с реконструкцией парка «Уралмаш»

В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге установят колесо обозрения

19 июля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Сейчас Павел Зубакин курирует все, что происходит в летнем парке на Уралмаше Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге в летнем парке «Уралмаш», который курирует команда парка Маяковского, появится колесо обозрения и веревочный парк. Также постепенно будет проводиться все больше мероприятий, а вскоре начнется базовое благоустройство. О будущем новой территории корреспондент URA.RU побеседовал с главой ЦПКиО Павлом Зубакиным. «Летний парк „Уралмаш“ будет иметь аттракционную составляющую, в том числе колесо обозрения, несколько аттракционов семейного характера без экстрима плюс там будет веревочный парк, фудкорт и так далее. Сейчас начинается этап проектирования, в этом году глава [Екатеринбурга Алексей Орлов] обещал, что оно будет завершено», — заявил Зубакин. Также в этом году начнется базовое благоустройство парка, а команда ЦПКиО разберется с деревьями — проведет изыскания, чтобы понять, в каком лесном массиве находится парк и есть ли в нем аварийные деревья. «А на следующий год, насколько я понимаю, есть „коварный“ план — реконструировать парк за счет бюджета. Это будет либо федеральная программа, либо региональный или муниципальный бюджет, но мы тоже готовы стать соучастниками, профинансировать в каком-то разумном объеме», — поделился куратор летнего парка. Сейчас команда парка Маяковского планирует прокачивать территорию в событийном плане, чтобы понять, что интересно жителям района, потому что они отличаются от посетителей ЦПКиО. Например, гости летнего кинотеатра на Уралмаше стесняются садиться на кресла-шезлонги и даже спрашивают, нужно ли за это платить, при этом такого поведения у посетителей парка Маяковского не наблюдается. «Жители Уралмаша не привыкли к заботе, бесплатным активностям, многие из них настороженно относятся к происходящему, поэтому мы будем делать все мягко, деликатно и с любовью», — уверен Зубакин. Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что развитием летнего парка «Уралмаш» займется команда парка Маяковского. В нем появятся аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы. В парке уже прошли первые мероприятия — Масленица, День России, День защиты детей, концерт группы «На-На» и работает летний кинотеатр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в летнем парке «Уралмаш», который курирует команда парка Маяковского, появится колесо обозрения и веревочный парк. Также постепенно будет проводиться все больше мероприятий, а вскоре начнется базовое благоустройство. О будущем новой территории корреспондент URA.RU побеседовал с главой ЦПКиО Павлом Зубакиным. «Летний парк „Уралмаш“ будет иметь аттракционную составляющую, в том числе колесо обозрения, несколько аттракционов семейного характера без экстрима плюс там будет веревочный парк, фудкорт и так далее. Сейчас начинается этап проектирования, в этом году глава [Екатеринбурга Алексей Орлов] обещал, что оно будет завершено», — заявил Зубакин. Также в этом году начнется базовое благоустройство парка, а команда ЦПКиО разберется с деревьями — проведет изыскания, чтобы понять, в каком лесном массиве находится парк и есть ли в нем аварийные деревья. «А на следующий год, насколько я понимаю, есть „коварный“ план — реконструировать парк за счет бюджета. Это будет либо федеральная программа, либо региональный или муниципальный бюджет, но мы тоже готовы стать соучастниками, профинансировать в каком-то разумном объеме», — поделился куратор летнего парка. Сейчас команда парка Маяковского планирует прокачивать территорию в событийном плане, чтобы понять, что интересно жителям района, потому что они отличаются от посетителей ЦПКиО. Например, гости летнего кинотеатра на Уралмаше стесняются садиться на кресла-шезлонги и даже спрашивают, нужно ли за это платить, при этом такого поведения у посетителей парка Маяковского не наблюдается. «Жители Уралмаша не привыкли к заботе, бесплатным активностям, многие из них настороженно относятся к происходящему, поэтому мы будем делать все мягко, деликатно и с любовью», — уверен Зубакин. Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что развитием летнего парка «Уралмаш» займется команда парка Маяковского. В нем появятся аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы. В парке уже прошли первые мероприятия — Масленица, День России, День защиты детей, концерт группы «На-На» и работает летний кинотеатр.