После публикации URA.RU гражданину Таджикистана, участвующему в СВО, помогут получить паспорт РФ

19 июля 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова поможет бойцу из Таджикистана получить российское гражданство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После публикации URA.RU уроженцу Таджикистана Зикирулло Ганиеву, который соврал родным, чтобы пойти на СВО, помогут получить гражданство РФ. Дело в том, что, согласно законодательству Таджикистана, участие в спецоперации РФ подпадает под 401 статью уголовного кодекса республики и карается 20 годами тюрьмы. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова заявила о том, что приложит все усилия, чтобы солдат получил российский паспорт. «Я считаю, что Зикирулло Ганиев достоин получить российское гражданство. Он защищает нашу страну, несмотря на свой юный возраст. Не бежит, не прячется. Это достойно уважения. Более того, я приложу максимум усилий, что Зирирулло получил российский паспорт. Мы должны защищать наших героев, независимо от того, в какой стране они родились. Учитывая, что на родине их ждет тюрьма, мы обязаны помочь им с гражданством», — отметила Мерзлякова в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что доброволец из Таджикистана рискнул всем, чтобы уйти на фронт. В марте 2022 года солдат прибыл в ДНР, даже несмотря на то, что на родине за участие в СВО ему грозит до 20 лет тюремного заключения. На фронте Ганиев вступил в легендарную бригаду ДНР, где получил позывной «Зик». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После публикации URA.RU уроженцу Таджикистана Зикирулло Ганиеву, который соврал родным, чтобы пойти на СВО, помогут получить гражданство РФ. Дело в том, что, согласно законодательству Таджикистана, участие в спецоперации РФ подпадает под 401 статью уголовного кодекса республики и карается 20 годами тюрьмы. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова заявила о том, что приложит все усилия, чтобы солдат получил российский паспорт. «Я считаю, что Зикирулло Ганиев достоин получить российское гражданство. Он защищает нашу страну, несмотря на свой юный возраст. Не бежит, не прячется. Это достойно уважения. Более того, я приложу максимум усилий, что Зирирулло получил российский паспорт. Мы должны защищать наших героев, независимо от того, в какой стране они родились. Учитывая, что на родине их ждет тюрьма, мы обязаны помочь им с гражданством», — отметила Мерзлякова в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что доброволец из Таджикистана рискнул всем, чтобы уйти на фронт. В марте 2022 года солдат прибыл в ДНР, даже несмотря на то, что на родине за участие в СВО ему грозит до 20 лет тюремного заключения. На фронте Ганиев вступил в легендарную бригаду ДНР, где получил позывной «Зик».