В России госорганы будут контролировать собрания жильцов

20 июля 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

ГЖИ будут обязаны вести реестры протоколов общих собраний собственников жилья Фото: Анна Майорова © URA.RU Государственные жилищные инспекции (ГЖИ) будут обязаны следить за решениями собраний собственников квартир на тему капремонта. Об этом сообщили журналисты. «ГЖИ будут обязаны вести реестры протоколов общих собраний собственников жилья, которые касаются капитального ремонта домов. Этот законопроект поддержала правительственная комиссия по законодательной деятельности», — рассказывают журналисты «Известия». По их словам, большое количество подобных решений подделывается, а денежные средства населения тратятся не по назначению. Например, не на капитальный, а на текущий ремонт. Ранее URA.RU писало, что в России участились случаи обмана жильцов при оплате ЖКУ. Часто управляющие компании выставляли счет за услуги, которые не предоставляли. Чтобы понять, что в квитанции за ЖКУ внесены ошибочные цифры, адвокат Симанова предлагает изучить договор на управление многоэтажкой и сделать запрос в УК.

Государственные жилищные инспекции (ГЖИ) будут обязаны следить за решениями собраний собственников квартир на тему капремонта. Об этом сообщили журналисты. «ГЖИ будут обязаны вести реестры протоколов общих собраний собственников жилья, которые касаются капитального ремонта домов. Этот законопроект поддержала правительственная комиссия по законодательной деятельности», — рассказывают журналисты «Известия». По их словам, большое количество подобных решений подделывается, а денежные средства населения тратятся не по назначению. Например, не на капитальный, а на текущий ремонт. Ранее URA.RU писало, что в России участились случаи обмана жильцов при оплате ЖКУ. Часто управляющие компании выставляли счет за услуги, которые не предоставляли. Чтобы понять, что в квитанции за ЖКУ внесены ошибочные цифры, адвокат Симанова предлагает изучить договор на управление многоэтажкой и сделать запрос в УК.