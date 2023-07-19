В Белом доме попытались обвинить Россию в будущих атаках в Черном море

20 июля 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

В Белом доме опасаются атак на гражданские суда в Черном море Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия будет при возможности уничтожать гражданские суда в Черном море, а вину за это якобы собирается возложить на Украину. Своими опасениями поделился пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж. Он также заявил, что Вашингтон обладает информацией о том, что российские военные установили дополнительные морские мины на подходах к портам Украины. «Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море. Россия намерена возложить вину за проведенные атаки на Украину», — сказал Адам Ходж, передает агентство Reuters. Ранее в Минобороны РФ предупредили, что все суда, направляющиеся в украинские порты через Черное море, будут приравнены к перевозчикам военных грузов и потенциальные цели. Сразу после заявления ведомства резко взлетела цена на пшеницу в США. 17 июля Москва уведомила о выходе страны из зерновой сделки. По словам президента России Владимира Путина, сделка будет возобновлена после того, как будут выполнены условия, касающиеся интересов РФ.

Россия будет при возможности уничтожать гражданские суда в Черном море, а вину за это якобы собирается возложить на Украину. Своими опасениями поделился пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж. Он также заявил, что Вашингтон обладает информацией о том, что российские военные установили дополнительные морские мины на подходах к портам Украины. «Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море. Россия намерена возложить вину за проведенные атаки на Украину», — сказал Адам Ходж, передает агентство Reuters. Ранее в Минобороны РФ предупредили, что все суда, направляющиеся в украинские порты через Черное море, будут приравнены к перевозчикам военных грузов и потенциальные цели. Сразу после заявления ведомства резко взлетела цена на пшеницу в США. 17 июля Москва уведомила о выходе страны из зерновой сделки. По словам президента России Владимира Путина, сделка будет возобновлена после того, как будут выполнены условия, касающиеся интересов РФ.