19 июля 2023

В Белом доме попытались обвинить Россию в будущих атаках в Черном море

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Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска
В Белом доме опасаются атак на гражданские суда в Черном море Фото:
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Россия будет при возможности уничтожать гражданские суда в Черном море, а вину за это якобы собирается возложить на Украину. Своими опасениями поделился пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж. Он также заявил, что Вашингтон обладает информацией о том, что российские военные установили дополнительные морские мины на подходах к портам Украины.

«Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море. Россия намерена возложить вину за проведенные атаки на Украину», — сказал Адам Ходж, передает агентство Reuters.

Ранее в Минобороны РФ предупредили, что все суда, направляющиеся в украинские порты через Черное море, будут приравнены к перевозчикам военных грузов и потенциальные цели. Сразу после заявления ведомства резко взлетела цена на пшеницу в США. 17 июля Москва уведомила о выходе страны из зерновой сделки. По словам президента России Владимира Путина, сделка будет возобновлена после того, как будут выполнены условия, касающиеся интересов РФ.

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Россия будет при возможности уничтожать гражданские суда в Черном море, а вину за это якобы собирается возложить на Украину. Своими опасениями поделился пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж. Он также заявил, что Вашингтон обладает информацией о том, что российские военные установили дополнительные морские мины на подходах к портам Украины. «Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море. Россия намерена возложить вину за проведенные атаки на Украину», — сказал Адам Ходж, передает агентство Reuters. Ранее в Минобороны РФ предупредили, что все суда, направляющиеся в украинские порты через Черное море, будут приравнены к перевозчикам военных грузов и потенциальные цели. Сразу после заявления ведомства резко взлетела цена на пшеницу в США. 17 июля Москва уведомила о выходе страны из зерновой сделки. По словам президента России Владимира Путина, сделка будет возобновлена после того, как будут выполнены условия, касающиеся интересов РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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