19 июля 2023

Цена пшеницы в США взлетела после заявлений Минобороны РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска
В РФ заявили, что движущиеся в украинские порты суда будут считаться перевозчиками военных грузов Фото:
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Цена пшеницы в Соединенных штатах возросла более чем на 8% после высказываний о том, что все корабли, которые направляются в украинские порты, будут приравнены к перевозчикам военных грузов. С таким заявлением выступили представители Минобороны РФ.

Стоимость фьючерса на поставку нефти в сентябре текущего года на бирже в Чикаго выросла 19 июля на 8,16% до 7,25 доллара за бушель. Об этом свидетельствуют итоги торгов (актуальны на 22:50 по московскому времени).

Резкий скачок котировок был отмечен сразу после заявления российского министерства. Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. По словам лидера страны Владимира Путина, сделка будет возобновлена, когда будут выполнены условия, касающиеся интересов РФ. Тем временем Киев планирует предложить странам ООН проводить по Черному морю корабли с зерном под охраной других судов.

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Цена пшеницы в Соединенных штатах возросла более чем на 8% после высказываний о том, что все корабли, которые направляются в украинские порты, будут приравнены к перевозчикам военных грузов. С таким заявлением выступили представители Минобороны РФ. Стоимость фьючерса на поставку нефти в сентябре текущего года на бирже в Чикаго выросла 19 июля на 8,16% до 7,25 доллара за бушель. Об этом свидетельствуют итоги торгов (актуальны на 22:50 по московскому времени). Резкий скачок котировок был отмечен сразу после заявления российского министерства. Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. По словам лидера страны Владимира Путина, сделка будет возобновлена, когда будут выполнены условия, касающиеся интересов РФ. Тем временем Киев планирует предложить странам ООН проводить по Черному морю корабли с зерном под охраной других судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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