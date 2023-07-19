Цена пшеницы в США взлетела после заявлений Минобороны РФ

20 июля 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

В РФ заявили, что движущиеся в украинские порты суда будут считаться перевозчиками военных грузов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Цена пшеницы в Соединенных штатах возросла более чем на 8% после высказываний о том, что все корабли, которые направляются в украинские порты, будут приравнены к перевозчикам военных грузов. С таким заявлением выступили представители Минобороны РФ. Стоимость фьючерса на поставку нефти в сентябре текущего года на бирже в Чикаго выросла 19 июля на 8,16% до 7,25 доллара за бушель. Об этом свидетельствуют итоги торгов (актуальны на 22:50 по московскому времени). Резкий скачок котировок был отмечен сразу после заявления российского министерства. Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. По словам лидера страны Владимира Путина, сделка будет возобновлена, когда будут выполнены условия, касающиеся интересов РФ. Тем временем Киев планирует предложить странам ООН проводить по Черному морю корабли с зерном под охраной других судов.

Цена пшеницы в Соединенных штатах возросла более чем на 8% после высказываний о том, что все корабли, которые направляются в украинские порты, будут приравнены к перевозчикам военных грузов. С таким заявлением выступили представители Минобороны РФ. Стоимость фьючерса на поставку нефти в сентябре текущего года на бирже в Чикаго выросла 19 июля на 8,16% до 7,25 доллара за бушель. Об этом свидетельствуют итоги торгов (актуальны на 22:50 по московскому времени). Резкий скачок котировок был отмечен сразу после заявления российского министерства. Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. По словам лидера страны Владимира Путина, сделка будет возобновлена, когда будут выполнены условия, касающиеся интересов РФ. Тем временем Киев планирует предложить странам ООН проводить по Черному морю корабли с зерном под охраной других судов.