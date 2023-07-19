Путин поставил Запад перед выбором, выйдя из зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин своим условием вернуть зерновой сделке гуманитарный смысл поставил Запад перед выбором — либо идти на уступки России, либо забыть о вывозе зерна с Украины. Для западных стран выполнить любые условия РФ равносильно катастрофе, комментируют эксперты смыслы заявления Путина на совещании с правительством 19 июля. По словам аналитиков, на репутацию России в Африке и Азии ситуация никак не повлияет, а вот с США и Европой это может позволить начать диалог о мире.
Официально о завершении своего участия в зерновой сделке Россия заявила 17 июля. Но еще 14 июля президент Путин предупреждал, что это может случиться, если за оставшееся время Запад не выполнит российскую часть договоренностей. Изменений не случилось.
И это, как сказал сегодня Путин, «напрямую затрагивает интересы наших сельхозпроизводителей, а также производителей удобрений» — они понесли большие убытки. «Мы вновь и вновь продлевали эту сделку, а, продлевая, проявляли чудеса выдержки и терпения, толерантности. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги начнут наконец-таки в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако договоренностей выполнять никто не собирался. А только постоянно требовали что-то от России», — отметил президент.
Он подчеркнул, что не помогли даже усилия секретариата ООН и лично генсека Организации Антониу Гуттереша. Западные «партнеры» для срыва сделки «сил не пожалели, сделали все, чтобы пустить ее под откос». «Сегодня на голубом глазу лгут всему миру, говоря о том, что это Россия виновата в срыве зерновой сделки.
Винят Россию чуть ли не во всех бедах африканских и ряда других стран, которые сам Запад в свое время обобрал, столкнул в пучину войн, голода и нищеты. И продолжает в рамках своей неоколониальной системы грабить эти государства. Он и на зерновой сделке беззастенчиво наживался: просто полностью извратил смысл этих договоренностей и суть», — заявил Путин.
Изначально сделка, напомнил он, была нацелена на поддержку беднейших стран Глобального Юга, поставку в них продовольствия. В итоге ее использовали для «обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины». Путин привел актуальные цифры: из экспортированных из Украины 32,8 млн тонн грузов 70% поступили в богатые страны, в том числе страны ЕС. Бедные Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен не получили и 3% от общего объема, менее 1 млн тонн. При этом Запад не дает отправить российское зерно из своих портов. По словам Путина из 262 тысяч тонн заблокированной в Европе продукции, в Малави удалось вывезти 20 тысяч тонн, в Кению — 34 тысячи тонн. «А ведь речь идет о гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться», — подчеркнул Путин.
Все заявления о том, что Украина кормит голодающих по всему миру — «спекуляция и ложь», заявил президент РФ. «За прошлый сельхозгод Украина произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых, экспорт составил 47 миллионов, из них пшеница — 17 миллионов. Россия собрала в прошлом году 156 миллионов тонн зерновых и 60 миллионов экспортировала. Из них 48 миллионов — это пшеница. Доля России на мировом рынке пшеницы 20 процентов, а Украины — меньше пяти», — разъяснил на цифрах Путин.
Он напомнил все условия зерновой сделки, которые касались российских интересов, но за год так и не были выполнены: вывод из-под санкций поставок зерна и удобрений, возможность нормальной работы для российских банков, возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники, решение вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия и другие. «Запад полностью выхолостил и извратил гуманитарную суть сделки. Базовое условие России для возвращения к сделке — это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. При этих условиях мы незамедлительно в эту сделку вернемся», — сказал российский лидер.
Этим «базовым условием» Путин раскрывает лицемерие позиции Запада, пояснил URA.RU замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Это хитрый ход Путина. Запад не может признаться, что зерно, которое уходило из Украины, попадало в Турцию к европейским спекулянтам. Этим Путин ставит Запад в тупик. Он говорит, что Россия откроет возможность вывоза украинского зерна, если оно пойдет в страны с дефицитом продовольствия. Может ли Запад это гарантировать?
Для стран Запада сам факт того, что они пойдут на какие-то условия Москвы, — это катастрофа. Для них пусть лучше умрут от голода миллионы людей, но на договоренности с Москвой они не пойдут — вот на чем Путин их поймал», — убежден Суздальцев.
По словам руководителя Центра геополитических исследований Дмитрия Родионова, для Европы зерновая сделка носила гуманитарный характер только на бумаге с самого начала. Ее принципам всегда следовала только Россия. «Не вина России, что сложилась такая ситуация. Россия даже бесплатно не может доставить зерно и удобрения в крупнейшие африканские порты, потому что они контролируются странами Запада и не дают поставить эти грузы.
Уже всем очевидно, что гуманитарные смыслы сделки не работают. Более того, под предлогом сделки на Украину завозилось оружие и боеприпасы: один небольшой сухогруз может перевезти порядка 30 железнодорожных вагонов боеприпасов. Путин показал, что Россию заставили выйти из этой сделки», — полагает Родионов.
Сегодняшнее заявление Путина свидетельствует, что решение России о выходе из зерновой сделки последовательное и бесповоротное, считает один из авторов Большой российской энциклопедии, политолог Борис Межуев. По мнению эксперта, то, что президент обозначил гуманитарные смыслы как базовое условие, может говорить о том, что Россия заинтересована, чтобы «сделка была частью некоего большого соглашения». «Это намек на то, что Россия, которая и так поставляет зерно в Африку, готова торговаться с Западом по-крупному, что она не будет размениваться на мелкие сделки. Запад склонен к тому, чтобы затянуть конфликт на Украине, — он уже научился жить в мире без России. Россия же дает понять, что наживаться на других — дело недостойное. У нас не так много возможностей принудить Запад к заключению каких-то больших соглашений. Но зерно — это одна из них», — резюмировал Межуев.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.