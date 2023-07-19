Путин поставил Запад перед выбором, выйдя из зерновой сделки

Это может приблизить мирные переговоры по Украине

20 июля 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Российский президент Владимир Путин решением о выходе из зерновой сделки дал понять, что никаких уступок больше не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент РФ Владимир Путин своим условием вернуть зерновой сделке гуманитарный смысл поставил Запад перед выбором — либо идти на уступки России, либо забыть о вывозе зерна с Украины. Для западных стран выполнить любые условия РФ равносильно катастрофе, комментируют эксперты смыслы заявления Путина на совещании с правительством 19 июля. По словам аналитиков, на репутацию России в Африке и Азии ситуация никак не повлияет, а вот с США и Европой это может позволить начать диалог о мире. Официально о завершении своего участия в зерновой сделке Россия заявила 17 июля. Но еще 14 июля президент Путин предупреждал, что это может случиться, если за оставшееся время Запад не выполнит российскую часть договоренностей. Изменений не случилось. Гарантом исполнения зерновой сделки в полном объеме был лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России И это, как сказал сегодня Путин, «напрямую затрагивает интересы наших сельхозпроизводителей, а также производителей удобрений» — они понесли большие убытки. «Мы вновь и вновь продлевали эту сделку, а, продлевая, проявляли чудеса выдержки и терпения, толерантности. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги начнут наконец-таки в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако договоренностей выполнять никто не собирался. А только постоянно требовали что-то от России», — отметил президент. Он подчеркнул, что не помогли даже усилия секретариата ООН и лично генсека Организации Антониу Гуттереша. Западные «партнеры» для срыва сделки «сил не пожалели, сделали все, чтобы пустить ее под откос». «Сегодня на голубом глазу лгут всему миру, говоря о том, что это Россия виновата в срыве зерновой сделки. Винят Россию чуть ли не во всех бедах африканских и ряда других стран, которые сам Запад в свое время обобрал, столкнул в пучину войн, голода и нищеты. И продолжает в рамках своей неоколониальной системы грабить эти государства. Он и на зерновой сделке беззастенчиво наживался: просто полностью извратил смысл этих договоренностей и суть», — заявил Путин. Объемы производства и экспорта зерна из России в разы больше, чем из Украины, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Изначально сделка, напомнил он, была нацелена на поддержку беднейших стран Глобального Юга, поставку в них продовольствия. В итоге ее использовали для «обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины». Путин привел актуальные цифры: из экспортированных из Украины 32,8 млн тонн грузов 70% поступили в богатые страны, в том числе страны ЕС. Бедные Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен не получили и 3% от общего объема, менее 1 млн тонн. При этом Запад не дает отправить российское зерно из своих портов. По словам Путина из 262 тысяч тонн заблокированной в Европе продукции, в Малави удалось вывезти 20 тысяч тонн, в Кению — 34 тысячи тонн. «А ведь речь идет о гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться», — подчеркнул Путин. Все заявления о том, что Украина кормит голодающих по всему миру — «спекуляция и ложь», заявил президент РФ. «За прошлый сельхозгод Украина произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых, экспорт составил 47 миллионов, из них пшеница — 17 миллионов. Россия собрала в прошлом году 156 миллионов тонн зерновых и 60 миллионов экспортировала. Из них 48 миллионов — это пшеница. Доля России на мировом рынке пшеницы 20 процентов, а Украины — меньше пяти», — разъяснил на цифрах Путин. Российские сухогрузы уже больше года заблокированы в европейских портах Фото: Сергей Венявский © URA.RU Он напомнил все условия зерновой сделки, которые касались российских интересов, но за год так и не были выполнены: вывод из-под санкций поставок зерна и удобрений, возможность нормальной работы для российских банков, возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники, решение вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия и другие. «Запад полностью выхолостил и извратил гуманитарную суть сделки. Базовое условие России для возвращения к сделке — это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. При этих условиях мы незамедлительно в эту сделку вернемся», — сказал российский лидер. Этим «базовым условием» Путин раскрывает лицемерие позиции Запада, пояснил URA.RU замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Это хитрый ход Путина. Запад не может признаться, что зерно, которое уходило из Украины, попадало в Турцию к европейским спекулянтам. Этим Путин ставит Запад в тупик. Он говорит, что Россия откроет возможность вывоза украинского зерна, если оно пойдет в страны с дефицитом продовольствия. Может ли Запад это гарантировать? Для стран Запада сам факт того, что они пойдут на какие-то условия Москвы, — это катастрофа. Для них пусть лучше умрут от голода миллионы людей, но на договоренности с Москвой они не пойдут — вот на чем Путин их поймал», — убежден Суздальцев. По словам руководителя Центра геополитических исследований Дмитрия Родионова, для Европы зерновая сделка носила гуманитарный характер только на бумаге с самого начала. Ее принципам всегда следовала только Россия. «Не вина России, что сложилась такая ситуация. Россия даже бесплатно не может доставить зерно и удобрения в крупнейшие африканские порты, потому что они контролируются странами Запада и не дают поставить эти грузы. Уже всем очевидно, что гуманитарные смыслы сделки не работают. Более того, под предлогом сделки на Украину завозилось оружие и боеприпасы: один небольшой сухогруз может перевезти порядка 30 железнодорожных вагонов боеприпасов. Путин показал, что Россию заставили выйти из этой сделки», — полагает Родионов. Новость по теме В Белом доме отказались от поддержки движения судов в украинские порты Сегодняшнее заявление Путина свидетельствует, что решение России о выходе из зерновой сделки последовательное и бесповоротное, считает один из авторов Большой российской энциклопедии, политолог Борис Межуев. По мнению эксперта, то, что президент обозначил гуманитарные смыслы как базовое условие, может говорить о том, что Россия заинтересована, чтобы «сделка была частью некоего большого соглашения». «Это намек на то, что Россия, которая и так поставляет зерно в Африку, готова торговаться с Западом по-крупному, что она не будет размениваться на мелкие сделки. Запад склонен к тому, чтобы затянуть конфликт на Украине, — он уже научился жить в мире без России. Россия же дает понять, что наживаться на других — дело недостойное. У нас не так много возможностей принудить Запад к заключению каких-то больших соглашений. Но зерно — это одна из них», — резюмировал Межуев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин своим условием вернуть зерновой сделке гуманитарный смысл поставил Запад перед выбором — либо идти на уступки России, либо забыть о вывозе зерна с Украины. Для западных стран выполнить любые условия РФ равносильно катастрофе, комментируют эксперты смыслы заявления Путина на совещании с правительством 19 июля. По словам аналитиков, на репутацию России в Африке и Азии ситуация никак не повлияет, а вот с США и Европой это может позволить начать диалог о мире. Официально о завершении своего участия в зерновой сделке Россия заявила 17 июля. Но еще 14 июля президент Путин предупреждал, что это может случиться, если за оставшееся время Запад не выполнит российскую часть договоренностей. Изменений не случилось. И это, как сказал сегодня Путин, «напрямую затрагивает интересы наших сельхозпроизводителей, а также производителей удобрений» — они понесли большие убытки. «Мы вновь и вновь продлевали эту сделку, а, продлевая, проявляли чудеса выдержки и терпения, толерантности. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги начнут наконец-таки в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако договоренностей выполнять никто не собирался. А только постоянно требовали что-то от России», — отметил президент. Он подчеркнул, что не помогли даже усилия секретариата ООН и лично генсека Организации Антониу Гуттереша. Западные «партнеры» для срыва сделки «сил не пожалели, сделали все, чтобы пустить ее под откос». «Сегодня на голубом глазу лгут всему миру, говоря о том, что это Россия виновата в срыве зерновой сделки. Изначально сделка, напомнил он, была нацелена на поддержку беднейших стран Глобального Юга, поставку в них продовольствия. В итоге ее использовали для «обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины». Путин привел актуальные цифры: из экспортированных из Украины 32,8 млн тонн грузов 70% поступили в богатые страны, в том числе страны ЕС. Бедные Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен не получили и 3% от общего объема, менее 1 млн тонн. При этом Запад не дает отправить российское зерно из своих портов. По словам Путина из 262 тысяч тонн заблокированной в Европе продукции, в Малави удалось вывезти 20 тысяч тонн, в Кению — 34 тысячи тонн. «А ведь речь идет о гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться», — подчеркнул Путин. Он напомнил все условия зерновой сделки, которые касались российских интересов, но за год так и не были выполнены: вывод из-под санкций поставок зерна и удобрений, возможность нормальной работы для российских банков, возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники, решение вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия и другие. «Запад полностью выхолостил и извратил гуманитарную суть сделки. Базовое условие России для возвращения к сделке — это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. При этих условиях мы незамедлительно в эту сделку вернемся», — сказал российский лидер. Этим «базовым условием» Путин раскрывает лицемерие позиции Запада, пояснил URA.RU замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Это хитрый ход Путина. Запад не может признаться, что зерно, которое уходило из Украины, попадало в Турцию к европейским спекулянтам. Этим Путин ставит Запад в тупик. Он говорит, что Россия откроет возможность вывоза украинского зерна, если оно пойдет в страны с дефицитом продовольствия. Может ли Запад это гарантировать? По словам руководителя Центра геополитических исследований Дмитрия Родионова, для Европы зерновая сделка носила гуманитарный характер только на бумаге с самого начала. Ее принципам всегда следовала только Россия. «Не вина России, что сложилась такая ситуация. Россия даже бесплатно не может доставить зерно и удобрения в крупнейшие африканские порты, потому что они контролируются странами Запада и не дают поставить эти грузы. Сегодняшнее заявление Путина свидетельствует, что решение России о выходе из зерновой сделки последовательное и бесповоротное, считает один из авторов Большой российской энциклопедии, политолог Борис Межуев. По мнению эксперта, то, что президент обозначил гуманитарные смыслы как базовое условие, может говорить о том, что Россия заинтересована, чтобы «сделка была частью некоего большого соглашения». «Это намек на то, что Россия, которая и так поставляет зерно в Африку, готова торговаться с Западом по-крупному, что она не будет размениваться на мелкие сделки. Запад склонен к тому, чтобы затянуть конфликт на Украине, — он уже научился жить в мире без России. Россия же дает понять, что наживаться на других — дело недостойное. У нас не так много возможностей принудить Запад к заключению каких-то больших соглашений. Но зерно — это одна из них», — резюмировал Межуев.