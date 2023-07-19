19 июля 2023

Курганцев зовут разделывать рыбу на Камчатку за зарплату от 132 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыба. Заболотье. Тюменская область, карась, рыба, нож, чистка рыбы
Предприятие Камчатского края ищет сотрудников среди жителей курганской области Фото:

Жителям Курганской области предлагают трудоустройство на Камчатке с зарплатой от 132 тысяч рублей. Вахтовикам нужно будет заниматься разделыванием и сортировкой рыбы, указано в объявлении на портале «Авито».

«Требуются рабочие по разделке рыбы на крупное предприятие Камчатского края. Срок вахты: 60/30 или 90/30. График работы: 6/1 или 7/0 по 11 часов. Зарплата: от 132 000 рублей», — говорится в сообщении.

Работодатель обязуется обеспечить сотрудников бесплатным проживанием, трехразовом питанием, спецодеждой, а также билетами к месту работы и обратно. Выплаты будет приходить работникам на карту два раза в месяц.

Ранее компания из ХМАО искала машинистов подъемных агрегатов среди жителей региона. Специалистам обещали платить от 186 до 214 тысяч рублей.

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Жителям Курганской области предлагают трудоустройство на Камчатке с зарплатой от 132 тысяч рублей. Вахтовикам нужно будет заниматься разделыванием и сортировкой рыбы, указано в объявлении на портале «Авито». «Требуются рабочие по разделке рыбы на крупное предприятие Камчатского края. Срок вахты: 60/30 или 90/30. График работы: 6/1 или 7/0 по 11 часов. Зарплата: от 132 000 рублей», — говорится в сообщении. Работодатель обязуется обеспечить сотрудников бесплатным проживанием, трехразовом питанием, спецодеждой, а также билетами к месту работы и обратно. Выплаты будет приходить работникам на карту два раза в месяц. Ранее компания из ХМАО искала машинистов подъемных агрегатов среди жителей региона. Специалистам обещали платить от 186 до 214 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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