Машинистам подъемников из Кургана заплатят до 214 тысяч рублей за работу в ХМАО

Компания из ХМАО ищет машинистов подъемных агрегатов среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают платить от 186 до 214 тысяч рублей, указано на портале бесплатных объявлений.
«Требуются машинисты подъемных агрегатов. Работа в Ханты-Мансийском автономном округе. Зарплата: 186 000 — 214 000 рублей. Срок вахты: 30/30», — написано в разделе «Работа» на сайте «Авито».
Соискатели должны обладать профильным профессиональным образованием, иметь стажа работы по специальности, специальное удостоверение и заключение предварительного медосмотра. В свою очередь работодатель гарантирует полный соцпакет, обещает организовать бесплатный проезд к месту работы и обратно. В компании сотрудника также снабдят продуктовыми наборами и предоставят льготы на приобретения путевок для санаторно-курортного лечения и оздоровления.
Ранее вахтовиков из Курганской области звали на на рудное месторождении в Амурскую область. Работникам обещали платить от 160 до 260 тысяч в месяц за работу машинистом буровой установки.
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