Машинистам подъемников из Кургана заплатят до 214 тысяч рублей за работу в ХМАО

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, нефтяник, рабочий, вышкомонтажник, буровик
Специалистов из Курганской области зовут на работу в ХМАО Фото:

Компания из ХМАО ищет машинистов подъемных агрегатов среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают платить от 186 до 214 тысяч рублей, указано на портале бесплатных объявлений.

«Требуются машинисты подъемных агрегатов. Работа в Ханты-Мансийском автономном округе. Зарплата: 186 000 — 214 000 рублей. Срок вахты: 30/30», — написано в разделе «Работа» на сайте «Авито».

Соискатели должны обладать профильным профессиональным образованием, иметь стажа работы по специальности, специальное удостоверение и заключение предварительного медосмотра. В свою очередь работодатель гарантирует полный соцпакет, обещает организовать бесплатный проезд к месту работы и обратно. В компании сотрудника также снабдят продуктовыми наборами и предоставят льготы на приобретения путевок для санаторно-курортного лечения и оздоровления.

Ранее вахтовиков из Курганской области звали на на рудное месторождении в Амурскую область. Работникам обещали платить от 160 до 260 тысяч в месяц за работу машинистом буровой установки.

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Компания из ХМАО ищет машинистов подъемных агрегатов среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают платить от 186 до 214 тысяч рублей, указано на портале бесплатных объявлений. «Требуются машинисты подъемных агрегатов. Работа в Ханты-Мансийском автономном округе. Зарплата: 186 000 — 214 000 рублей. Срок вахты: 30/30», — написано в разделе «Работа» на сайте «Авито». Соискатели должны обладать профильным профессиональным образованием, иметь стажа работы по специальности, специальное удостоверение и заключение предварительного медосмотра. В свою очередь работодатель гарантирует полный соцпакет, обещает организовать бесплатный проезд к месту работы и обратно. В компании сотрудника также снабдят продуктовыми наборами и предоставят льготы на приобретения путевок для санаторно-курортного лечения и оздоровления. Ранее вахтовиков из Курганской области звали на на рудное месторождении в Амурскую область. Работникам обещали платить от 160 до 260 тысяч в месяц за работу машинистом буровой установки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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