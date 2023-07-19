Сетевой гигант ищет в Пермском крае водителей на зарплату в 120 тысяч

В Пермском крае федеральная сеть «Светофор» предлагает водителям зарплату в 120 тысяч рублей

20 июля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Водителям необходимо доставлять товары из магазинов сети до клиентов Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная торговая сеть «Светофор» предлагает ищущим работу жителям Перми и Пермского края присмотреться к вакансиям автомобильных курьеров. Им необходимо доставлять товары покупателям. Обещанная заработная плата — до 120 тысяч рублей в месяц. «Срочно ищем в Перми и крае автомобильных курьеров для доставки товаров сети „Светофор“ до клиентов. Погрузка рейсами по 3-4 заказа, средний доход за смену — до 4500 рублей. Уровень ежемесячной зарплаты — до 120 тысяч рублей, есть минимальная гарантированная выплата, а также доплаты за пробег и вес товара», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что работать автомобильным курьерам необходимо на личных автомобилях и в своей одежде. Бензин работодатель предоставляет авансом со скидкой в 10 процентов. Доставлять заказы нужно строго по территории определенного района, график работы обговаривается индивидуально. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае транспортная компания «Спецснаб» ищет водителей-экспедиторов. Им обещают заработную плату в 200 тысяч рублей.

Федеральная торговая сеть «Светофор» предлагает ищущим работу жителям Перми и Пермского края присмотреться к вакансиям автомобильных курьеров. Им необходимо доставлять товары покупателям. Обещанная заработная плата — до 120 тысяч рублей в месяц. «Срочно ищем в Перми и крае автомобильных курьеров для доставки товаров сети „Светофор“ до клиентов. Погрузка рейсами по 3-4 заказа, средний доход за смену — до 4500 рублей. Уровень ежемесячной зарплаты — до 120 тысяч рублей, есть минимальная гарантированная выплата, а также доплаты за пробег и вес товара», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что работать автомобильным курьерам необходимо на личных автомобилях и в своей одежде. Бензин работодатель предоставляет авансом со скидкой в 10 процентов. Доставлять заказы нужно строго по территории определенного района, график работы обговаривается индивидуально. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае транспортная компания «Спецснаб» ищет водителей-экспедиторов. Им обещают заработную плату в 200 тысяч рублей.