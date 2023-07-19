Сборщиков ягод ждут в «Григорьевских садах» в течение трех дней с выходным в субботу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В «Григорьеские сады» Каслинского района (Челябинская область) жителей пригласили на сбор урожая ягод, половину из которого люди бесплатно смогут увезти с собой. Как URA.RU рассказала управляющая садами Ольга Сегаль, для сбора малины, черной и красной смородины жителей просят предварительно зарегистрироваться.

«Пригласили всех желающих на сбор ягод. Ждем 20, 21 и 23 июля, начиная с 10 часов утра. В субботу выходной. Половину собранных ягод можно будет увезти бесплатно, оставшееся — передать „Григорьевским садам“. Также в процессе сбора люди вдоволь наедятся ягодами, отдохнуть в пони-кафе возле озера. Поскольку количество участников ограничено, желающих просим уведомить о приезде заранее, зарегистрироваться на сайте», — пояснила URA.RU Сегаль.

Малина в торговые сети продается по 1720 рублей за кг, так что предложение для сборщиков выгодное. Акция стала возможной благодаря господдержке предприятия со стороны правительства области и регионального минсельхоза.

Урожайность высокая: в 2023 году она составила пять тонн малины с каждого гектара, всего плантации данной ягоды занимают 10 га площадей. Урожайность смородины достигла шести тонн. Годом ранее она составляла 4—5 тонн с га.

За счет ручного сбора качество ягод останется высоким. Именно так получают урожай для продажи в торговых сетях. При этом ягоды для заморозки в «Григорьевских садах» собирают с помощью техники. Общая площадь садов составляет 250 га, из них половину занимают ягодники. Это единственный в УрФО столь крупный сад.

Под малину в «Григорьевских садах» занято 10 га Фото: пресс-служба компании «Григорьевские сады»

Ягоды ручного сбора отправляются на прилавки торговых сетей как урожай высшего качества Фото: пресс-служба компании «Григорьевские сады»