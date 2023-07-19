19 июля 2023

Челябинцам бесплатно раздадут сотни килограммов ягод класса «люкс». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, малина, ягода
Сборщиков ягод ждут в «Григорьевских садах» в течение трех дней с выходным в субботу Фото:

В «Григорьеские сады» Каслинского района (Челябинская область) жителей пригласили на сбор урожая ягод, половину из которого люди бесплатно смогут увезти с собой. Как URA.RU рассказала управляющая садами Ольга Сегаль, для сбора малины, черной и красной смородины жителей просят предварительно зарегистрироваться.

«Пригласили всех желающих на сбор ягод. Ждем 20, 21 и 23 июля, начиная с 10 часов утра. В субботу выходной. Половину собранных ягод можно будет увезти бесплатно, оставшееся — передать „Григорьевским садам“. Также в процессе сбора люди вдоволь наедятся ягодами, отдохнуть в пони-кафе возле озера. Поскольку количество участников ограничено, желающих просим уведомить о приезде заранее, зарегистрироваться на сайте», — пояснила URA.RU Сегаль.

Малина в торговые сети продается по 1720 рублей за кг, так что предложение для сборщиков выгодное. Акция стала возможной благодаря господдержке предприятия со стороны правительства области и регионального минсельхоза.

Урожайность высокая: в 2023 году она составила пять тонн малины с каждого гектара, всего плантации данной ягоды занимают 10 га площадей. Урожайность смородины достигла шести тонн. Годом ранее она составляла 4—5 тонн с га.

За счет ручного сбора качество ягод останется высоким. Именно так получают урожай для продажи в торговых сетях. При этом ягоды для заморозки в «Григорьевских садах» собирают с помощью техники. Общая площадь садов составляет 250 га, из них половину занимают ягодники. Это единственный в УрФО столь крупный сад.

Под малину в «Григорьевских садах» занято 10 га
Под малину в «Григорьевских садах» занято 10 га
Фото:
Ягоды ручного сбора отправляются на прилавки торговых сетей как урожай высшего качества
Ягоды ручного сбора отправляются на прилавки торговых сетей как урожай высшего качества
Фото:
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В «Григорьеские сады» Каслинского района (Челябинская область) жителей пригласили на сбор урожая ягод, половину из которого люди бесплатно смогут увезти с собой. Как URA.RU рассказала управляющая садами Ольга Сегаль, для сбора малины, черной и красной смородины жителей просят предварительно зарегистрироваться. «Пригласили всех желающих на сбор ягод. Ждем 20, 21 и 23 июля, начиная с 10 часов утра. В субботу выходной. Половину собранных ягод можно будет увезти бесплатно, оставшееся — передать „Григорьевским садам“. Также в процессе сбора люди вдоволь наедятся ягодами, отдохнуть в пони-кафе возле озера. Поскольку количество участников ограничено, желающих просим уведомить о приезде заранее, зарегистрироваться на сайте», — пояснила URA.RU Сегаль. Малина в торговые сети продается по 1720 рублей за кг, так что предложение для сборщиков выгодное. Акция стала возможной благодаря господдержке предприятия со стороны правительства области и регионального минсельхоза. Урожайность высокая: в 2023 году она составила пять тонн малины с каждого гектара, всего плантации данной ягоды занимают 10 га площадей. Урожайность смородины достигла шести тонн. Годом ранее она составляла 4—5 тонн с га. За счет ручного сбора качество ягод останется высоким. Именно так получают урожай для продажи в торговых сетях. При этом ягоды для заморозки в «Григорьевских садах» собирают с помощью техники. Общая площадь садов составляет 250 га, из них половину занимают ягодники. Это единственный в УрФО столь крупный сад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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