Иммунолог объяснил, как выявить болезнь Лайма после укуса клеща

Иммунолог Крючков: самый характерный признак болезни Лайма — высокая температура
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Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
Болезнь может протекать без поражения кожи, рассказал Николай Крючков Фото:

Самым характерным признаком болезни Лайма (передаваемая клещами инфекция) является высокая температура. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

«В раннем остром периоде самый характерный признак — это высокая температура. Кроме того, повышенная утомляемость и боли в мышцах, костях, суставах», — сказал Крючков в комментарии для издания «Ридус». По его словам, болезнь может протекать без поражения кожи, а сразу влиять на нервную систему, суставы и сердце.

Иммунолог отметил, что при болезни Лайма артрит поражает крупные суставы. Необходимо не упустить появление симптомов и обратиться ко врачу, поскольку заболевание может привести к поражению внутренних органов.

Ранее в беседе с URA.RU Крючков предупредил, что клещи переносят более 30 болезней. Поэтому, по его словам, неповрежденного клеща нужно проверять сразу же.

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Самым характерным признаком болезни Лайма (передаваемая клещами инфекция) является высокая температура. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков. «В раннем остром периоде самый характерный признак — это высокая температура. Кроме того, повышенная утомляемость и боли в мышцах, костях, суставах», — сказал Крючков в комментарии для издания «Ридус». По его словам, болезнь может протекать без поражения кожи, а сразу влиять на нервную систему, суставы и сердце. Иммунолог отметил, что при болезни Лайма артрит поражает крупные суставы. Необходимо не упустить появление симптомов и обратиться ко врачу, поскольку заболевание может привести к поражению внутренних органов. Ранее в беседе с URA.RU Крючков предупредил, что клещи переносят более 30 болезней. Поэтому, по его словам, неповрежденного клеща нужно проверять сразу же.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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