Иммунолог объяснил, как выявить болезнь Лайма после укуса клеща

Иммунолог Крючков: самый характерный признак болезни Лайма — высокая температура

20 июля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Болезнь может протекать без поражения кожи, рассказал Николай Крючков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Самым характерным признаком болезни Лайма (передаваемая клещами инфекция) является высокая температура. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков. «В раннем остром периоде самый характерный признак — это высокая температура. Кроме того, повышенная утомляемость и боли в мышцах, костях, суставах», — сказал Крючков в комментарии для издания «Ридус». По его словам, болезнь может протекать без поражения кожи, а сразу влиять на нервную систему, суставы и сердце. Иммунолог отметил, что при болезни Лайма артрит поражает крупные суставы. Необходимо не упустить появление симптомов и обратиться ко врачу, поскольку заболевание может привести к поражению внутренних органов. Ранее в беседе с URA.RU Крючков предупредил, что клещи переносят более 30 болезней. Поэтому, по его словам, неповрежденного клеща нужно проверять сразу же.

Самым характерным признаком болезни Лайма (передаваемая клещами инфекция) является высокая температура. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков. «В раннем остром периоде самый характерный признак — это высокая температура. Кроме того, повышенная утомляемость и боли в мышцах, костях, суставах», — сказал Крючков в комментарии для издания «Ридус». По его словам, болезнь может протекать без поражения кожи, а сразу влиять на нервную систему, суставы и сердце. Иммунолог отметил, что при болезни Лайма артрит поражает крупные суставы. Необходимо не упустить появление симптомов и обратиться ко врачу, поскольку заболевание может привести к поражению внутренних органов. Ранее в беседе с URA.RU Крючков предупредил, что клещи переносят более 30 болезней. Поэтому, по его словам, неповрежденного клеща нужно проверять сразу же.