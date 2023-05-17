Иммунолог Крючков предупредил, что клещи переносят более 30 болезней

18 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Клещи могут переносить сыпной и возвратный тиф, напомнил Николай Крючков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кроме энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма), клещи переносят в целом более 30 заболеваний, в частности, сыпной и возвратный тиф, риккетсиозы (группа острых лихорадочных болезней). Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Больше 30 таких значимых заболеваний — там большой перечень. Конечно, наиболее серьезная, наверное, это болезнь Лайма и клещевой энцефалит — наиболее распространенные и серьезные заболевания. Также это сыпной и возвратный тиф, и много риккетсиозов. Есть там и бактериальные инфекции, которые они переносят. Поэтому неповрежденного клеща, как минимум, нужно проверять на клещевой энцефалит и на болезнь Лайма сразу же. Частные лаборатории уже это делают, не только Роспотребнадзороские. Не все и не везде, но делают», — объяснил Николай Крючков. При этом иммунолог подчеркнул, что реже всего клещи переносят чуму. «По чуме у нас очень мало заболеваемости. Она только в определенных узких регионах. Это не сравнить ни с боррелиозом, ни с клещевых энцефалитом. Чтобы чуму передать, нужен основной источник, резервуар в природе, — это грызуны. Клещи при этом являются совсем не основными переносчиками. Я бы даже сказал, что они вторичные и третичные, то есть это крайне редко. Основные переносчики чумы — это, конечно, блохи. Есть и другие пути передачи. С точки зрения распространенности географической, то это очень-очень редкая инфекция. Поэтому это невероятно, особенно на Урале или в Подмосковье, что клещ заразится чумой», — добавил Крючков. Ранее ученые Тюменского медуниверситета (ТМУ) обнаружили новые виды клещей семейства Spinturnicidae и Macronyssidae. Первые являются переносчиками бартонеллеза, а вторые — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, туляремии и чумы. Эти виды клещей чаще всего встречаются в Сибири и в Монголии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кроме энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма), клещи переносят в целом более 30 заболеваний, в частности, сыпной и возвратный тиф, риккетсиозы (группа острых лихорадочных болезней). Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Больше 30 таких значимых заболеваний — там большой перечень. Конечно, наиболее серьезная, наверное, это болезнь Лайма и клещевой энцефалит — наиболее распространенные и серьезные заболевания. Также это сыпной и возвратный тиф, и много риккетсиозов. Есть там и бактериальные инфекции, которые они переносят. Поэтому неповрежденного клеща, как минимум, нужно проверять на клещевой энцефалит и на болезнь Лайма сразу же. Частные лаборатории уже это делают, не только Роспотребнадзороские. Не все и не везде, но делают», — объяснил Николай Крючков. При этом иммунолог подчеркнул, что реже всего клещи переносят чуму. «По чуме у нас очень мало заболеваемости. Она только в определенных узких регионах. Это не сравнить ни с боррелиозом, ни с клещевых энцефалитом. Чтобы чуму передать, нужен основной источник, резервуар в природе, — это грызуны. Клещи при этом являются совсем не основными переносчиками. Я бы даже сказал, что они вторичные и третичные, то есть это крайне редко. Основные переносчики чумы — это, конечно, блохи. Есть и другие пути передачи. С точки зрения распространенности географической, то это очень-очень редкая инфекция. Поэтому это невероятно, особенно на Урале или в Подмосковье, что клещ заразится чумой», — добавил Крючков. Ранее ученые Тюменского медуниверситета (ТМУ) обнаружили новые виды клещей семейства Spinturnicidae и Macronyssidae. Первые являются переносчиками бартонеллеза, а вторые — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, туляремии и чумы. Эти виды клещей чаще всего встречаются в Сибири и в Монголии.